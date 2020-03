Od 17 marca wszyscy kupujący na Allegro mogą korzystać z bezpłatnych dostaw do Punktów Odbioru czy Paczkomatów w ramach Allegro Smart! Allegro szacuje, że ta inwestycja warta jest 21 milionów zł. Dziś z kolei czas na pomoc dla sprzedawców, Allegro ogłosił właśnie kolejną inwestycję wartą 16 milionów zł.

Francois Nuyts, CEO Allegro:

Małe i średnie przedsiębiorstwa są bardzo ważną częścią polskiej gospodarki. Tworzą miejsca pracy oraz zapewniają dochody i usługi rodzinom w całej Polsce. Są także podstawą gospodarki cyfrowej. W obecnej, niespotykanej dotąd sytuacji, firmy internetowe stały się niezbędne w zapewnianiu Polakom dostępu do produktów i usług potrzebnych w życiu codziennym. Jesteśmy najpopularniejszym miejscem internetowych zakupów w Polsce, to dla nas wielka odpowiedzialność i dlatego będziemy współpracować z polskimi firmami, aby zapewnić konsumentom szeroki dostęp do codziennych produktów.

Pakiet wsparcia dla sprzedających składa się z czterech składowych. Po pierwsze Allegro wydłuży małym i średnim sprzedawcom (obecnie to 54 tysięcy podmiotów) termin płatności z 14 dni do 60 dni. Po drugie, tym razem dla nowych sprzedawców, niezależnie od skali działalności, Allegro daje 3 miesiące bez płacenia prowizji.

Trzeci filar pakietu wsparcia, to udostępnienie sprzedawcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą łatwych pożyczek gotówkowych z cashbackiem w wysokości 3%, aż do 4,5 tys złotych. Wnioski o takie pożyczki można składać online, bez konieczności przedstawiania dokumentów finansowych.

Ostatnia składowa, to wycofanie się Allegro z wszelkich ogłoszonych podwyżek, łącznie z tą ogłoszoną na początku roku, a związaną ze zmianą sposobu naliczania prowizji, wliczającą do podstawy koszty dostawy. To powinno przyczynić się do wygenerowania 8,5 mln zł oszczedności dla wszystkich sprzedawców na Allegro.

Więcej informacji o pakiecie wsparcia dla sprzedawców znajdziecie pod tym linkiem.

Źródło: Allegro.