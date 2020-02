Obniżka prowizji od sprzedaży na Allegro, to niecodzienna informacja, przyzwyczajeni jesteśmy raczej do nieustannych podwyżek, więc naturalnie można by powiązać ze sobą te informacje, gdyby nie jeden szczegół.

Zmiany w prowizjach na Allegro Lokalnie

Obniżka prowizji dotyczy jedynie sprzedawców handlujących na Allegro Lokalnie, a więc w miejscu, gdzie Allegro chce docelowo pomieścić ogłoszenia wszystkich prywatnych osób, by na głównej platformie pozostały już tylko firmy. Początkowo, Allegro chciało siłowo przenieść wszystkie prywatne ogłoszenia do 31 grudnia 2019 roku na Allegro Lokalnie, co nie spodobało się sprzedawcom, więc termin ten przesunięto na czerwiec 2020 roku.

Allegro Lokalnie to specjalne miejsce do zakupów i sprzedaży dla osób prywatnych. Wiemy, że potrzeby prywatnych sprzedających są zupełnie inne niż profesjonalnych, dlatego zasady wystawiania przedmiotów są tam prostsze. Chcemy mieć najbardziej atrakcyjną ofertę dla prywatnych sprzedających, dlatego ciągle pracujemy nad tym, żeby wystawianie na Allegro Lokalnie było coraz łatwiejsze. Już teraz można dodać jednocześnie aż 15 zdjęć do ogłoszenia. Niedługo wprowadzimy kolejne zmiany: możliwość obserwowania ogłoszeń i opcje promowania.

Tak więc będzie kij, ale i marchewka w postaci obniżki prowizji na Allegro Lokalnie. Na Allegro prowizje zaczynają się od 10%, podobnie było na Allegro Lokalnie, ale od 10 marca zostanie ona obniżona przy ogłoszeniach z kup teraz lub licytacją. W popularnej kategorii Elektronika obniżona ona zostanie z 10% do 4,9%, a w pozostałych kategoriach do 7,9%. Dodatkowo zniesiona zostanie maksymalna kwota prowizji w wysokości 50 zł.

Centrum Wiadomości – wszystkie wiadomości w ramach Allegro w jednym miejscu

Od marca, wszystkie wiadomości wysyłane pomiędzy kupującymi i sprzedającymi znajdą swoje miejsce w jednym miejscu – w Centrum Wiadomości. Trafi tam między innymi korespondencja rozpoczęta przez formularz Pytanie do sprzedającego czy wszystkie wiadomości wysyłane i odbierane z domeny allegromail.pl, również z poziomu aplikacji mobilnej Allegro. Wyjątkiem będą tu wiadomości wysyłane przez Allegro, te nadal będą trafiały na nasze prywatne skrzynki e-mail.

Zmiany w kategoriach ogłoszeniowych na Allegro

Allegro postanowiło też porobić porządek z kategoriami ogłoszeniowymi, w których nie ma opcji kup teraz. I tak, kategoria Nieruchomości będzie nowym działem, usunięta zostanie kategoria Ogłoszenia i usługi, a podkategorie z tego działu przeniesione zostaną do innych miejsc (szczegóły w tabelce poniżej). Dodatkowo kategoria Wakacje przeniesiona zostanie do nowego działu Nieruchomości, a dział Firma zmieni nazwę na Firma i usługi.

Obecne miejsce w strukturze kategorii Nowe miejsce w strukturze kategorii Ogłoszenia i usługi > Motoryzacja > Inne pojazdy i łodzie Motoryzacja > Inne pojazdy i łodzie Ogłoszenia i usługi > Motoryzacja > Maszyny Motoryzacja > Maszyny Ogłoszenia i usługi > Motoryzacja > Motocykle i quady Motoryzacja > Motocykle i quady Ogłoszenia i usługi > Motoryzacja > Przyczepy, naczepy Motoryzacja > Przyczepy, naczepy Ogłoszenia i usługi > Motoryzacja > Samochody Motoryzacja > Samochody Ogłoszenia i usługi > Nieruchomości Nieruchomości Ogłoszenia i usługi > Wakacje Nieruchomości > Wakacje Ogłoszenia i usługi > Usługi Firma i usługi > Usługi i zwierzęta > Usługi Ogłoszenia i usługi > Zwierzęta > Żywe zwierzęta Firma i usługi > Usługi i zwierzęta > Zwierzęta > Żywe zwierzęta

Dwa razy więcej Monet za kupno przez aplikację mobilną

Ponadto, w ramach promocji zakupów przez aplikację mobilną Allegro, kupujący u Super Sprzedawców będą otrzymywali dwa razy więcej Monet.

Cena przedmiotu Liczba Monet w aplikacji Liczba Monet w przeglądarce 49,99 zł – 99,98 zł 4 2 99,99 zł – 999,98 zł 8 4 999,99 zł i więcej 12 6

Z ważniejszych zmian wprowadzanych w najbliższym czasie na Allegro wymienić można jeszcze dodanie dwóch opcji płatności za usługi Allegro za pośrednictwem Przelewy24 – szybkim przelewem oraz BLIKiem. Do tej pory możliwość taka istniała tylko poprzez PayU. Ta zmiana dostępna będzie dopiero od 27 kwietnia 2020 roku, pozostałe wymienione wyżej – od 10 marca.

Źródło: Allegro.