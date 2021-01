Z poprzednimi zmianami możecie zapoznać się w tym wpisie – Koniec z darmowym nadawaniem przesyłek do Paczkomatów w ramach Allegro Smart!

Allegro Biznes to nowa wersja serwisu dla firm, która uruchomiona zostanie 8 lutego 2021 roku. Będą mogli z niej korzystać firmy, zarówno kupujące jak i sprzedające na Allegro wystarczy, że będą posiadały konto firmowe.

Dagmara Brzezińska-Marcu, Commercial Category Management Director w Allegro:

Każdego miesiąca co czwarta firma w Polsce robi zakupy na Allegro. Dzięki Allegro Biznes ich „podróż konsumencka” będzie teraz jeszcze lepsza. Możliwość samodzielnego i szybkiego wyboru produktów w połączeniu z bardzo bogatą ofertą w konkurencyjnych cenach oraz wygodnymi dostawami – elementy tak ważne w naszych codziennych, prywatnych zakupach – nie były do tej pory dostępne w przypadku zakupów firmowych. Ponieważ jednak klienci, poza życiem zawodowym, przyzwyczaili się do określonego standardu zakupów online, ta luka doprowadziła do szybkiego rozwoju funkcji i usług, takich jak Allegro Biznes, skierowanych do klientów B2B.