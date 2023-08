Zmiany w Allegro Lokalnie – wysyłka do automatów One Box bez drukowania etykiety

Mniej formalności dla sprzedawców i darmowe dostawy do automatów One Box dla posiadaczy Allegro Smart!

Największa w Polsce platforma e-handlu chce ułatwić sprzedawcom Allegro Lokalnie proces wysyłki towarów do automatów paczkowych One Box. Na zmianach zyskają także kupujący.

Wysyłka do One Box bez drukowania etykiety – wystarczy napisać kod na przesyłce

Konieczność drukowania etykiet wysyłkowych była jednym z aspektów utrudniających okazjonalnym sprzedawcom handel towarami z drugiej ręki w ramach Allegro Lokalnie. Od teraz mogą oni automatycznie generować kod przesyłki w przypadku tej metody dostawy, który można następnie po prostu napisać na paczce – Allegro zastrzega oczywiście, że musi być on czytelny i widoczny. To przede wszystkim oszczędność na kosztach druku, ale także dużo większa wygoda.

Dostęp do automatów One Box otrzymali tym samym także klienci Allegro Lokalnie którzy będą w jej ramach mogli skorzystać z darmowej dostawy, pod warunkiem posiadania pakietu Allegro Smart! Dzięki stale rosnącej ilości automatów One Box (ich lokalizacje w swojej okolicy znajdziesz pod tym adresem) i nowym zmianom proces handlu lokalnego będzie wygodniejszy dla obu stron.

Przypomnijmy, że automaty One Box służą nie tylko do zakupów, ale także do elektrozwrotów, gdzie użytkownicy mogą w bezpieczny sposób pozbyć się niepotrzebnych urządzeń elektronicznych. Jeśli takowego miejsca nie ma w Twojej okolic, to zawsze możesz zgłosić się z prośbą do Allegro o jego umieszczenie w preferowanej lokalizacji.