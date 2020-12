Zamknęli się w publicznej toalecie i przenieśli do innego wymiaru

Nie żartuję, tak było. Arisu, Karube i Chota to trzech przyjaciół, których życiowe drogi poszły w zupełnie innym kierunku, co jednak nie wpłynęło na ich znajomość. Pierwszy pochodzi z bogatej rodziny, ale kompletnie nie potrafi wykorzystać ani łatwiejszego startu, ani swojego intelektu – siedzi i marnuje życie grając w gry. Drugi pracuje za barem, ale jest typowym „wygłupkiem”, trzeci wyrwał się z biedy, haruje w korporacji, ale poziom jego pewności siebie oscyluje w granicach zera. Uwielbiają jednak spędzać ze sobą czas i wygłupy typu bieganie gdzie popadnie po skrzyżowaniu w Shibuya uważają za dobrą zabawę. Podczas jednej z nich chowają się przed policją w publicznej toalecie, a kiedy z niej wychodzą…Tokio jest opustoszałe. Nie ma żywego ducha, jakby przenieśli się do alternatywnej rzeczywistości.

Przyjaciele nie mają za dużo czasu by zastanawiać się nad zastaną sytuacją, bo trafiają do jakiejś dziwnej gry, gdzie stawką jest ich życie. Wyjaśnienie zasad znajdują w przekazanym uczestnikom tej chorej zabawy smartfonach, ale nikt nie ma pewności, czy wyjdzie z tego wydarzenia żywy.

W zasadzie wszystko, co więcej napiszę będzie dużym „spoilerem”, ale z drugiej strony Alice in Borderland bazuje na znanej mandze, a i pierwsze zapowiedzi japońskiego serialu jasno mówiły, że młodzi ludzie trafiają do opustoszałego miasta i biorą udział w dziwnych grach. Kto je zaprojektował, kto zabija uczestników, kto jest za to wszystko odpowiedzialny? Tego ostatecznie przyjaciele będą chcieli się dowiedzieć – o ile oczywiście przeżyją.

Stylistyka anime zgrabnie przeniesiona na aktorskiego serialu

Wspomniałem o tym, że nie przepadam za aktorskimi wersjami anime. Bardzo dużo w nich kiczu i oderwania od rzeczywistości – trzeba to po prostu lubić. Ja wolę jednak oglądać w tych opowieściach kreskówkowe postacie, głównie dlatego, że nie czuję wtedy żenady. Alice in Borderland bardzo zgrabnie i ciekawie przedstawiło typowo „animajową” opowieść w formie aktorskiego serialu. Postacie nie są przerysowane, bardzo dużo w nich typowo ludzkich emocji – choć fakt, niektóre z reakcji wydają się bardzo przesadzone i niebezpiecznie balansują na granicy komiksu. Ale zawsze twórcom włącza się bezpiecznik i starają się urealnić sytuację, by nie oderwała się od aktorskiej formy.