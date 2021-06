Co ważne, nie ograniczamy się do jednego serwisu streamingowego. Świetny byłby algorytm, któremu mówisz jak się czujesz, co chcesz oglądać. Dodajesz kilka, kilkanaście produkcji do ulubionych. Regularnie mówisz algorytmowi, co oglądałeś i jak się bawiłeś. I na tej podstawie potem pokazuje Ci propozycje: obejrzyj to, obejrzyj tamto. Znajdziesz to na Amazon Prime Video, a tamto w HBO GO. Jeszcze coś innego musisz kupić na Rakuten, jeśli chcesz się dobrze bawić. Miłego seansu, Jakub. Pozdrów lubą.

Kuba, Ty dzbanie jerychoński – są takie rzeczy przecież…

Wiem, ale nie działają w tak wyrafinowany sposób o jakim mówię ja. Jest mechanizm od Metacritic, kiedyś był Jinni, ale projekt skomercjalizowano. I to mocno. Był Foundd, ale zniknął. Letterboxd działa całkiem nieźle, ale nie jest to poziom, którego oczekuję. IMDB nieszczególnie wierzę. Brakuje mi czasu również na to, by prowadzić rozszerzony „research” produkcji, którymi warto się zainteresować. Cały czas szukam jakiegoś mocnego „odkrycia” na miarę Dark – serialu, który mnie wessał jak nasterydowany odkurzacz.

Świetnie by to działało w taki sposób, jaki opisałem wyżej. Mówię algorytmowi co lubię. Co oglądałem ostatnio i jak było. Mogę podpiąć nawet konto w serwisach streamingowych – niech sobie sprawdza. Niech mnie zapyta, jak się dzisiaj czuję i co chcę oglądać. Nie zawsze jest tak, że potrzebuję czegoś ociekającego naukowymi teoriami, wyintelektualizowanymi dialogami, „ryjącego beret”. Czasami chcę pośmiać się z tego, że jakiś upalony jak Marley gość zatrzasnął sobie rozporkiem precjoza, wpadł do pielęgnowanego przez przyszłych teściów ogródka i wkręcił sobie, że walczy z Trumepem w kisielu. Coś w tym stylu.

Chciałbym dostawać raz na jakiś czas listę propozycji do obejrzenia. Listę propozycji w postaci listy „do odhaczenia”. Wtedy nie musiałbym za każdym razem stawać przed tym samym wyborem: „co obejrzeć”. I niesamowicie fajnie by było, gdyby można było łączyć konta w usłudze. By uruchomić proces doboru produkcji do konsumowania „we dwoje”. Bozonie Higgsa, broń mnie przed komediami romantycznymi i produkcjami z TVN-owskim, plastikowo-korporacyjnym sznytem. Może właśnie dlatego tak dobrze oglądało mi się „Juliusza”?