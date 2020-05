Zaskakują Cię masowe aktualizacje aplikacji w App Store? To sposób Apple na rozwiązanie tajemniczego problemu

Udostępniony w zeszłym tygodniu iOS 13.5 to przede wszystkim nowe API nad którym pracowało Apple wraz z Google. Dzięki niemu, aplikacje rządowe lub tworzone przez zaufane instytucje medyczne mogą monitorować i rejestrować narażenie na COVID-19. To także ułatwienia z odblokowywaniem ekranu gdy nosimy maseczki. Jednak aktualizacja przyniosła nieoczekiwany problem. Przez kilka ostatnich dni można było zaobserwować problemy z uruchamianiem niektórych aplikacji. Przy próbie ich włączenia pojawiał się komunikat: Ta aplikacja nie jest Ci już udostępniania. Aby go użyć, musisz kupić go w App Store. O co chodzi? Tego nikt nie wie. Jedni sądzą, że to problemy z certyfikatami App Store, drudzy mówią o błędzie samego sklepu i komunikacją między serwerami a użytkownikami końcowymi. Jedynym rozwiązaniem tego dziwnego problemu było odinstalowanie/usunięcie problematycznej aplikacji i pobranie jej ponownie.

Dziesiątki aktualizacji zaktualizowanych wcześniej aplikacji? Apple rozwiązuje problem z ich uruchamianiem

Wygląda na to, że sytuacja była na tyle poważna, że Apple postanowiło ją rozwiązać w nieco zaskakujący sposób. Jeśli otworzyłeś w ostatnich godzinach App Store i zdziwiła Cię liczba aktualizacji czekających na pobranie, to właśnie w ten sposób firma postanowiła poradzić sobie z dość nieprzyjemnym problemem. I nie ważne, czy konkretne tytuły miałeś zaktualizowane w ostatnich dniach, czy też nie — Apple zdecydowało się na ponowne udostępnienie aktualizacji, nawet dla aplikacji, których najnowsze wersje w App Store pojawiły się w zeszłym tygodniu i użytkownicy zdążyli je pobrać.

Apple nie komentuje całej sprawy, choć wielu użytkowników zastanawia się, co mogło się stać. Najpierw problemy z uruchamianiem aplikacji, teraz dodatkowe aktualizacje, które były już udostępnione wcześniej. Sprawa jest dość dziwna i u niektórych może wzbudzać podejrzenia, czy aby wszystko jest bezpieczne. Niemniej jednak nie zdziw się, jeśli po przebudzeniu i sprawdzeniu aplikacji w App Store zobaczysz dwucyfrowe liczby oczekujących w kolejce aktualizacji. Warto je pobrać, by uniknąć dalszych nieprzyjemności związanych z ich uruchomieniem.