Kochany Windows – gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o aktualizacje

I dopiero gdy wszystko to weźmie się pod uwagę i nawet krótko przeanalizuje moją historię współpracy z Windowsem, to jasne staje się, że to właśnie mechanizm Windows Update sprowadza na mnie, użytkownika, największe problemy. Dopóki system nie postanowi się zaktualziować lub uaktualniać sterowników, to komputer pracuje prawidłowo i nie rzucać kłód pod nogi nawet przy bardziej wymagających zadaniach. Nie jest to oczywiście żaden miarodajny wynik badania czy sondy wśród użytkowników Windowsa, ale jeśli u moich znajomych komputer odmawia posłuszeństwa, to w pierwszej kolejności radzę wycofać ostatnio zainstalowane aktualizacje i się z nimi wstrzymać przez pewien czas albo instalować manualnie i pojedynczo.

Czy aktualizacje przestaną być problemami?

Pod koniec listopada opisałem też sytuację dotyczącą macOS-a od Apple, który również miewa problemy w trakcie/po aktualizacji, czego sam doświadczyłem. Nie jest więc tak, że Microsoft nie potrafi opanować aktualizacji swojego systemu w przeciwieństwie do Apple, które magicznie unika wszelkich kłopotów. Pozostaję wyrozumiały dla obydwu firm, bo dobrze wiemy jak skomplikowane są to platformy i procesy wdrażania aktualizacji, więc nie oczekuję, że wszystko za każdym razem będzie działać bezbłędnie. Problem w tym, że w przypadku okienek rzadko udaje się uniknąć jakichkolwiek problematycznych skutków aktualizacji, a co więcej można wyczuć nadchodzący update, gdy komputer traci na wydajności. Czy to się kiedykolwiek zmieni?