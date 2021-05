Aktualizacja iOS 14.6 przysparza problemów z baterią. Jeżeli jej nie zainstalowaliście, warto się wstrzymać

Nie jest to pierwszy — ani prawdopodobnie ostatni — raz, kiedy aktualizacja iOS okazuje się dla użytkowników utrapieniem: więcej psuje i odbiera, niż faktycznie daje. iOS 14.6 zadebiutowało w tym tygodniu i… niestety. Poza całym szeregiem fajnych nowości, pojawiły się także kłopoty. Nie trzeba było długo czekać, by w sieci zawrzało gdy pojawiły się pierwsze niepokojące wiadomości dotyczące… problemów z baterią.

Bateria w iPhone wśród wielu użytkowników działa znacznie gorzej na iOS 14.6

Nie wiadomo jak wielu użytkowników napotyka problemy – dziesiątki, setki, tysiące? Pewnym jednak jest, że wielu już teraz zaczęło skarżyć się na irytujące problemy z bateriami w iPhone. Jakie dokładnie? Cóż — nie ma jednej słusznej odpowiedzi. U jednych bateria trzyma znacznie krócej niż przed aktualizacją. U innych akumulatory niezwykle się przegrzewają, a urządzenie jest gorące — nawet gdy leżą zablokowane i nikt z nich nie korzysta.

iOS 14.6 produces significant battery drain, a reduction in battery health, the phone gets very hot. This is very noticeable when listening to podcasts. iPhone 11 Pro Max, 256 GB, iOS 14.6. #iOS14.6 — Jarrid Brown (@himjawa) May 25, 2021

Niektórzy podejrzewają że problemem jest applowska aplikacja Podcasty — ale jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, to także nie jest regułą. Warto obserwować które z aplikacji są odpowiedzialne za największe zużycie baterii — powinno się je wówczas zresetować. U jednych pomoże – u innych nie. Zależy od aplikacji i urządzenia, ale także od wersji systemu. Raczej winnymi będzie wersja aplikacji, raz nowa wersja systemu. Trzeba mieć to na uwadze i… czasem po prostu wystarczy zaczekać chwilę dłużej. Możliwe, że podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, wina leży po stronie Apple i to właśnie oni zadbają o szybką aktualizację i załatanie błędów, które uniemożliwiają komfortowe korzystanie z urządzeń.