Z chmury do chmury. Unia akceptuje nowe przepisy dotyczące danych w sieci

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie Aaktu w sprawie danych, który Komisja przedstawiła w lutym 2022 r. Po niemal półtora roku od projektu coś się w tym temacie ruszyło - a to oznacza, że niedługo w EU mogą zacząć obowiązywać nowe przepisy, które mają być uzupełnieniem do Aktu o rynkach cyfrowych i aktu o usługach cyfrowych.

Przepisy zawarte w akcie o danych regulują kilka istotnych kwestii oraz wprowadzają dodatkowe rozwiązania mające na celu "pobudzenie unijnej gospodarki opartej na danych dzięki odblokowaniu danych przemysłowych, optymalizacji ich dostępności i wykorzystania oraz wspieraniu konkurencyjnego i niezawodnego europejskiego rynku usług w chmurze".

Akt w sprawie danych. Co obejmuje?

środki umożliwiające użytkownikom urządzeń podłączonych do internetu dostęp do danych generowanych przez te urządzenia oraz do usług oferowanych przy ich pomocy. Użytkownicy będą mogli udostępniać takie dane stronom trzecim, pobudzając usługi rynku wtórnego i innowacje. Jednocześnie nadal zachęca się producentów do inwestowania w generowanie danych wysokiej jakości, podczas gdy ich tajemnice handlowe pozostają chronione

środki zapewniające ochronę przed nakładanymi jednostronnie nieuczciwymi warunkami umownymi. Mają one na celu ochronę przedsiębiorstw z UE przed niesprawiedliwymi umowami, wspieranie uczciwych negocjacji i zabezpieczenie MŚP bardziej pewnego udziału w rynku cyfrowym

mechanizmy umożliwiające organom sektora publicznego dostęp do danych będących w posiadaniu sektora prywatnego i ich wykorzystywanie w sytuacjach zagrożenia publicznego, takich jak powodzie i pożary lasów, lub przy wykonywaniu mandatu prawnego, w przypadku gdy wymagane dane nie są łatwo dostępne za pomocą innych środków

nowe przepisy, które dają klientom swobodę zmiany dostawcy usług przetwarzania danych w chmurze. Przepisy te mają na celu wspieranie konkurencji i wyboru na rynku, a jednocześnie zapobieganie uzależnieniu od jednego dostawcy. Ponadto akt w sprawie danych zawiera zabezpieczenia przeciw niezgodnemu z prawem przekazywaniu danych, zapewniające bardziej niezawodne i bezpieczne środowisko przetwarzania danych.

środki na rzecz tworzenia norm interoperacyjności w zakresie wymiany i przetwarzania danych, zgodnie ze strategią normalizacyjną UE.

Akt w sprawie danych. Wkrótce zmiany w przepisach

Co to oznacza w praktyce? Akt w sprawie danych porusza m.in. kwestie związane z przechowywaniem danych w chmurze. Nowe przepisy dadzą użytkownikom tego typu usług dodatkowe możliwości. Łatwiej będzie przenosić dane i aplikacje (od prywatnych zbiorów zdjęć po całe systemy administrowania przedsiębiorstwem) z jednego dostawcy do innego. I to bez ponoszenia żadnych kosztów. Wszystko za sprawą nowych zobowiązań umownych, które rozporządzenie przewiduje dla dostawców usług w chmurze, oraz nowym ramom standaryzacji w zakresie uniwersalności danych i chmury obliczeniowej. W tym względzie akt w sprawie danych będzie wykorzystywać mocne strony europejskich organizacji normalizacyjnych i innych zainteresowanych stron działających na tym rynku.

W skrócie - np. Apple i Google będą zobowiązane do udostępnienia narzędzi pozwalających na wygodną migrację danych z jednej chmury do drugiej, bez dodatkowych kosztów i z możliwością przeniesienia wszystkich przechowywanych tam informacji. Już teraz niektóre firmy dają narzędzia to umożliwiające, jednak są pewne ograniczenia - tak jest w przypadku zdjęć i wideo przechowywanych w chmurze iCloud, które można przenieść do Zdjęć Google za pomocą narzędzia Przenieś kopię swoich danych dostępnego na stronie Dane i prywatność Apple.

Co dalej i kiedy można spodziewać się wprowadzenia zmian? Porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę musi być formalnie zaakceptowane przez obie strony. Po przyjęciu aktu w sprawie danych wejdzie on w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym i zacznie obowiązywać 20 miesięcy po wejściu w życie. Kiedy to nastąpi? Wszystko zależy od prac PE i Rady.

