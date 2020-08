Akcja z Fortnite jest żałosna – i bazuje na najniższych instynktach

Nie tak się robi pokazówki. Epic chce po prostu zarabiać więcej

Czytam że — jak udowodniła ostatnia aktualizacja mobilnej wersji Fortnite’a — waluta w grze mogłaby być tańsza, gdyby nie 30% które muszą oddawać Apple i Google. 30% to dużo — dla wielu być, albo nie być. Problem polega jednak na tym, że ta cała pokazówka budzi we mnie co najwyżej uśmiech politowania. Dla przypomnienia: Fortnite na Androida dostępny jest od 2018 roku. Wcześniej: wyłącznie na stronie Epic Games, od kwietnia tego roku — także w Google Play. Czy tych 30% oddawali operatorowi czy nie, ceny się nie zmieniły. Stawki na Androidzie były takie same. Problem polega na tym, że Epic tych 30% teraz nie widział — i myślę, że to boli najbardziej. A skoro postanowili po tylu miesiącach pokazać się w Google Play, to znak, że jednak nie opłaca im się tam nie być. Szybka majza — i najlepszym sposobem będzie po prostu wynegocjować lepszą stawkę, prawda? No, to próbują.