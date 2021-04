Apple pokazuje AirTagi. Już nigdy niczego nie zgubisz!

AirTag od Apple działa z Find My

AirTag, podobnie jak wiele innych gadżetów tego rodzaju, to gadżet o kształtach pastylki, który będzie potrzebować dodatkowego akcesorium, by móc go zaczepić do dowolnego przedmiotu. AirTag wpisuje się oczywiście w usługę Find My, która do tej pory służyła do namierzania tylko urządzeń Apple jak Apple Watch, iPad, iPhone czy MacBook. Teraz do tej sieci dołączyć można klucze, plecak, torbę czy torebkę. Wystarczy zamówić AirTaga wraz z pętelką i zaczepić do przedmiotu.