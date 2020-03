Dziś czas na kolejny odcinek serii - znalezione na Product Hunt. Tym razem na tapet bierzemy proste i szybkie narzędzie do tworzenia stron www na urządzeniach mobilnych - Airsite.

Airsite to dość niecodzienny projekt, bo przywykliśmy do tworzenia stron www na komputerze, a tu twórcy Airsite przekonują, że można to wykonać równie wygodnie na urządzeniach mobilnych przy pomocy aplikacji, dostępnej na urządzenia z Androidem i iOS na pokładzie.

Od razu zaznaczam, że nie jest to pomysł na zbudowanie zaawansowanej strony internetowej dla dużej firmy, ale wydaje się dobrym sposobem na łatwe dla każdego i szybkie stworzenie witryny dla małej firmy czy twórców aplikacji lub gier mobilnych lub po prostu zwykłej wizytówki internetowej dla osób, które w jednym miejscu chcą zostawić informacje o sobie i linki do kontaktu. Nie jest to więc „psucie rynku”, ktoś kto będzie potrzebował bardziej rozbudowanej strony, wcześniej czy później zapuka do drzwi specjalistów w tej dziedzinie.

Po uruchomieniu aplikacji Airsite tradycyjnie musimy utworzyć nowe konto, albo przy wykorzystaniu adresu email albo przy pomocy danych Facebooka. Po zalogowaniu możemy przejść od razu do tworzenia naszej strony www. Do pomocy mamy tu szereg szablonów, z których każdy powinien wybrać bez problemu dopasowany do swoich potrzeb motyw.

Jeśli już wybraliśmy motyw przewodni dla naszej strony, w kolejnym kroku nadajemy nazwę główną dla serwisu oraz adres. Możemy tu skorzystać z subdomeny w domenie airsite.co lub kupić własny adres.

Teraz już tylko pozostaje wypełnić stronę główną własną treścią, do czego wystarczy kliknąć w wybrane elementy strony, co aktywuje ich edycję. Są tu polskie znaki, więc nie ma obawy o „krzaki” przy niektórych naszych literach z ogonkami, nie ma też problemu z edycją napisów na przyciskach. Absolutnie każdy element na stronie, jego ułożenie, kolor czy wyrównanie można dowolnie zmieniać, jak i dodawać nowe, łącznie z własnymi zdjęciami.

Skoro mamy tu odnośniki do innych podstron, naturalna kwestią jest możliwość rozbudowania strony o kolejne podstrony. Może to być link do podstrony z kontaktem, szczegółami projektu, który realizujemy czy listy produktów. W tym celu również możemy skorzystać z dostępnych szablonów i niezależnie od tego, który wybierzemy, ten dostosuje się później motywem do naszej strony głównej.

Na koniec pozostaje już tylko podlinkowanie każdej z naszej podstron do przycisków na stronie głównej. W tym celu najpierw nadajemy adres naszej podstronie, później na stronie głównej klikamy w odpowiadający jej przycisk i w zakładce link wskazujemy odpowiednią podstronę. Gotowe.

Osobiście uważam to za bardzo fajny pomysł na narzędzie do szybkiego tworzenia prostych stron internetowych, nikt nie powinien mieć problemu z jego obsługą. Wszystko jest przejrzyste i intuicyjne, nawet dla kogoś kto nigdy nie miał styczności z tego typu narzędziami. Moją stronę testową możecie podejrzeć pod tym linkiem.

Strona główna Airsite.

Aplikacja do pobrania z Google Play

Aplikacja do pobrania z App Store.

Źródło: Product Hunt.