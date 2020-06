Apple przedłuży życie Twoich AirPodsów, ale to tylko odwlekanie nieuchronnego

Zobacz też: Pojedynek ARM pomiędzy Windows a macOS już dziś wygrywa Apple

Baterie w AirPodsach podziałają dłużej dzięki samodzielnemu wyborowi kiedy mają się ładować

Nowość o której mowa to jedna ze sztuczek które nadchodzą do iOS 14 oraz iPadOS 14 — i polega ona na bardziej rozsądnym podejściu do ładowania. Kilka tygodni Apple zadbało o dłuższy żywot w Macbookach (i całe szczęście, bo tam wymiana również jest… prawie niemożliwa), a jesienią analogiczne funkcje trafią także do słuchawek. W jaki sposób Apple chce wydłużyć żywotność baterii w AirPodsach? Nie ma tutaj żadnej tajemnej wiedzy — te będą się „uczyć” jak z nich korzystamy, kiedy je ładujemy — i automatycznie wstrzymają ładowanie do pełna. Zamiast tego, słuchawki będą ładowane do 80%, a później doładowywane — by uniknąć sytuacji, że wskaźnik będzie pokazywał 100%, a my nie będziemy z nich korzystać. W ten sposób pojawia się światełko w tunelu na przedłużenie życia litowo-jonowych akumulatorów, które wykorzystywane są w lwiej części współczesnej elektroniki.