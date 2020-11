To nie koniec premier nowych sprzętów Apple. Beta iOS 14.3 zdradza szczegóły

Modele iPhone 12 i 12 Pro do sklepów trafiły kilkanaście dni temu. iPhone 12 mini i iPhone 12 Pro Max w sprzedaży pojawiły się dzisiaj. Z jesiennych premier Apple kupicie nowego, podstawowego iPada, całkowicie odświeżonego iPada Air oraz zegarki Apple Watch Series 6 i Apple Watch SE. Już teraz możecie zamawiać MacBooka Air, MacBooka Pro i Maca mini z układami ARM i procesorem M1, które całkowicie zmieniają podejście Apple do tworzenia komputerów. Jest tego sporo i wygląda na to, że to nie koniec. Firma z Cupertino ma jeszcze kilka ciekawych produktów do zaprezentowania — i choć niczego nie potwierdza oficjalnie, tak pierwsza beta iOS 14.3 zdradza nowe szczegóły na temat nausznych słuchawek AirPods Studio i lokalizatorów AirTags.

Temat AirPods Studio w ostatnim roku pojawiał się wielokrotnie. Nowe słuchawki Apple mają charakteryzować się między innymi funkcją detekcji głowy i szyi, co pozwoli im na automatyczne wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania muzyczki, czy innych treści z urządzeń z iOS i komputerów Mac. Nie zabraknie w nich też aktywnej redukcji hałasu z trybem kontaktu pozwalającym na dopuszczenie do słuchawek zewnętrzne dźwięki. AirPods Studio po podłączeniu z urządzeniami iOS i macOS mają udostępnić użytkownikom dodatkowy korektor graficzny z możliwością dostosowania dźwięku, a w słuchawkach ma być wykorzystywana opatentowana przez Apple technologia pozwalająca użytkownikom na dowolne ich ułożenie na głowie. Kanał lewy i prawy ustawi się samodzielnie, by odtwarzać dźwięk poprawnie.

AirPods Studio. Nauszne słuchawki Apple w becie iOS 14.3

Jednak nie same technologie są najważniejsze. Ważny jest też wygląd słuchawek. A przecieków na jego temat było kilka. We wczesnej wersji iOS 14 pojawiły się ikony i grafiki sugerujące, jak będą się one prezentowały. Nieco później do sieci trafiły ich rzekome zdjęcia. Teraz, wraz z udostępnieniem iOS 14.3 w wersji beta, pojawiły się nowe ikony — publikuje je m.in. serwis 9to5Mac. Znalezione w plikach systemu grafiki ujawniają, że nowe słuchawki Apple mogą wyglądać nieco inaczej niż to, co pokazywano do tej pory. O ile same nauszniki mogą wydawać się podobne, tak konstrukcja pałąka różni się od poprzednich grafik i zdjęć. Publikowane wcześniej materiały wskazujące na wygląd AirPods Studio nie do końca przypadły mi do gustu i nowa grafika daje nadzieję, że będą wyglądały znacznie lepiej.

AirTags. Lokalizatory Apple i nie tylko w becie iOS 14.3

Apple od dłuższego czasu pracuje też nad nieco innym gadżetem. To małe lokalizatory AirTags, które pomogą w odnajdywaniu zagubionych kluczy, czy innych przedmiotów. Choć samych informacji o nich w iOS 14.3 zbyt wielu nie ma, tak w kodzie systemu pojawiły się dodatkowe funkcje związane z aplikacją Lokalizator (Find my). Apple otwiera się na tego typu gadżety firm zewnętrznych (np. Tile) wykorzystujące Bluetooth do lokalizowania przedmiotów i wprowadza integrację z apką Lokalizator, bez konieczności korzystania z rozwiązań firm zewnętrznych. Lokalizatory, w tym AirTags od Apple dodane do aplikacji pozwolą na ich wykorzystywanie offline — w oparciu o połączenie Bluetooth. W becie pojawiły się dodatkowe ikony plecaka oraz walizki, które są powiązane z lokalizatorami i możliwościami ich wykorzystania.

AirPods Studio i AirTags coraz bliżej. Kiedy premiera?

Najważniejsze pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Kiedy nowe słuchawki i lokalizatory trafią do sprzedaży? Apple niczego nie zdradza. Przed kolejnymi, jesiennymi, konferencjami temat obu sprzętów wracał, jednak na żadnej z nich nie zostały zaprezentowane. Czy firma szykuje się na jeszcze jedną prezentację? Wydaje mi się, że nie. AirPods Studio i AirTags w ofercie Apple mogą pokazać się bez hucznych zapowiedzi i konferencji. Czy premiery odbędą się jeszcze w tym roku? Sezon świąteczny wydaje się być odpowiedni, ale dotychczasowe przecieki i informacje sugerują, że nastąpi to dopiero na początku 2021 r.

