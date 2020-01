Apple, opanuj się. Nie psuj moich świetnych AirPods Pro swoimi aktualizacjami!

Od jakiegoś czasu używam AirPods Pro. Jakoś przełknąłem ich cenę, choć cały czas uważam, że za dobre dokanałowe, samodzielne słuchawki z aktywną redukcją dźwięków otoczenia płaci się po prostu takie kwoty. Bardzo dobry dźwięk, niezłe odcinanie od otoczenia, kapitalnie szybkie parowanie między urządzeniami Apple, bezbłędna wygoda – nie przypominam sobie bym używał do tej pory sprzętu, który tak dobrze leży mi w uszach. Finał jest taki, że korzystam z nich codziennie po 4-6 godzin.

Niedawno zauważyłem jednak, że chyba coś przekombinowano, bo ANC nie jest już tak mocne jak po zakupie. Odczucia w tym temacie są jednak zawsze dość subiektywne, dlatego w temat się nie wgłębiałem. Aż nie natrafiłem na doniesienia innych użytkowników, którzy zauważyli to samo. A to oznacza, że jednak coś jest na rzeczy.

Apple popsuło ANC w AirPods Pro aktualizacją oprogramowania

Jestem w tej chwili w samolocie i mam słuchawki w uszach. Pierwszy raz gdy miałem je w uszach w tej samej sytuacji pomyślałem – o kurde, samolot się popsuł, nigdzie nie lecę – zapomniałem w ogóle o funkcji ANC. Tym razem cały czas słyszę przepływ powietrza i szumy. Mam nadzieję, że uda im się to naprawić, bo efekt był z jednej strony trochę przerażający, a z drugiej świetny.

– pisze użytkownik Reddita.

Winny jest rzekomo update słuchawek z numerem 2C54, czyli najnowsza wersja oprogramowania. W teorii miała poprawić trochę basy (faktycznie, czuć minimalną różnicę), w efekcie negatywnie wpłynęła na siłę ANC. Co ciekawe, aktualizacja wyszła do użytkowników mniej więcej w połowie grudnia, więc to dość dziwne, że tego typu doniesienia media nagłaśniają dopiero teraz (a w sieci tworzą się grupy poszkodowanych :). Pewnie tematu by nie było, gdyby Apple nie wycofało tej aktualizacji, co jednoznacznie daje do zrozumienia, że coś jest jednak nie tak. Akurat jestem przed pierwszymi lotami samolotem z AirPodsami Pro, więc liczę na to, że szybko pojawi się łatka, która podbije trochę ANC. Dodam jednak, że jeśli zmiany w sile „odcinki” faktycznie są i nie wynikają z mojego „wydaje mi się”, to nie przekreślają całego ANC, stawiają je raczej jeszcze jeden poziom dalej niż kapitalne tłumienie w Sony WF-1000XM3.

Problem jest przede wszystkim taki, że Apple nie daje wyboru jeśli chodzi o aktualizację słuchawek do nowej wersji oprogramowania i w przeciwieństwie do iOS czy iPadOS nie pozwala użytkownikowi zdecydować czy chce ją zainstalować. Co więcej – posiadacz słuchawek w ogóle nie wie, że taka aktualizacja się pojawiła, bo sprzęt aktualizuje się w tle i nie wyświetla informacji o tym, że dostał nowy firmware. Nawet samo dotarcie do informacji o wersji oprogramowania wymaga sprawdzenia ścieżki w sieci, bo nie jest intuicyjne. No, ale w sumie po co taka wiedza słuchaczowi, skoro wyciąga słuchawki z etui i od razu odpala muzykę czy podcast.

Na pocieszenie napiszę, że nie tylko Apple dotykają takie problemy. Użytkownicy Bose QuietComfort 35 II też nadmieniali, że jedna z aktualizacji zmniejszyła siłę ANC w ich słuchawkach, podobne odczucia mieli posiadacze Sony WH-1000XM3.

I to też pokazuje jak niewielki mamy wpływ na to, co dzieje się z kupionym przez nas urządzeniem. Przy tak zautomatyzowanej formie aktualizacji słuchawki mogą dostać firmware, który popsuje konkretnie brzmienie czy w ogóle wyłączy ANC, przez co słuchawki będą zupełnie innym produktem niż ten, który wyciągnęliśmy z pudełka po zakupie. Użytkownik nie ma też możliwości powrotu do firmware, z którego był zadowolony – to mi się bardzo nie podoba.

Drogie Apple, naprawcie proszę wszystko i nie róbcie więcej takich akcji. AirPodsy Pro wyszły Wam naprawdę świetnie i potwierdzam to, co mówią od jakiegoś czasu inni użytkownicy – „AirPodsy powinny być takie od początku”.

