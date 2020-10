Nowe AirPodsy mają porzucić swój ikoniczny design. Apple pracuje także nad tańszym modelem

Jak bumerang wracają też informacje o tańszych wariantach

O tym że Apple pracuje nad tańszym wariantem swoich AirPods Pro plotkuje się co najmniej od kilku miesięcy. Mieliśmy nadzieję zobaczyć je na wrześniowej konferencji z iPadami, a kiedy to się nie wydarzyło — październikowej z iPhone’ami. Niestety, tam również się ich nie doczekaliśmy. Ale raz jeszcze „zaufane źródła” wspominają o tanich (ok, to jest Apple, więc może po prostu tańszych) słuchawkach, które miałyby bazować na designie obecnych AirPodsów. Z tą jednak różnicą, że ich trzony miałyby być odrobinę krótsze, a w zestawie poza słuchawkami i etui znaleźć miałyby się również gumowe nakładki — na wzór tych, które obecnie znamy z AirPods Pro. Działać miałyby w oparciu o nowe czipy, ale próżno tam będzie szukać uwielbianej przez użytkowników AirPods Pro redukcji szumów. Urządzenie miałoby trafić do sprzedaży w pierwszej połowie przyszłego roku.

Najbardziej smuci brak informacji o AirPods Studio

AirPods Studio, czyli nauszne słuchawki od Apple, są również elementem plotek od dłuższego czasu. Wielu miało nadzieję ujrzeć je tej jesieni (no jest jeszcze szansa, w listopadzie spodziewamy się przecież konferencji na której zaprezentowane zostaną Macbooki z ARM), ale póki co cisza. W plotkach także zero nowości. Czy to już czas porzucić nadzieję? ;-)

