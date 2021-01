2800 zł to bardzo dużo pieniędzy. Na szczęście tańsze AirPods Max ponoć już w produkcji

Kiedy na rynku zadebiutowały nowe słuchawki od Apple, cały technologiczny świat na chwilę wstrzymał oddech. Wydawałoby się bowiem, że astronomicznie wysoka cena i niewyróżniająca się funkcjonalność nie noszą znamion rynkowego sukcesu. Konsumenci jednak zdecydowali inaczej i już chwile po premierze okazało się, że na parę nowych Airpodsów trzeba poczekać naprawdę długo. Nie wszyscy jednak byli zadowoleni z tego, że za parę nausznych słuchawek trzeba zapłacić równowartość dobrego smartfona, czemu dali wyraz od razu po premierze. Jak się okazało, dla tych osób Apple także ma swoją propozycję.

Tańsze Airpods Max rzekomo już w produkcji. Na czym oszczędzono?

Apple, pomimo tego, że trzyma swoje portfolio w ryzach (nie tak jak niektórzy producenci) także stara się pokryć jak największą część rynku. Dlatego tez co roku otrzymujemy kilka iPhone’ów (oprócz zwykłego w tym roku były to wersje Mini, Pro i Pro Max), a większość produktów ma przynajmniej dwa warianty – zwykły i „pro”. Nie dziwi więc fakt, że Apple chce zaadresować swój nowy produkt także do osób, które nie mają do wydania na słuchawki małej fortuny. Dlatego też, według przecieków, firma ma pracować nad tańszą wersją nowego produktu.