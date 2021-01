Douszne AirPodsy to nie tylko hit sprzedaży, ale produkt, który stworzył na rynku pewną kategorię. Zachęceni sukcesem Apple producenci smartfonów podchwycili temat i cały czas obserwujemy jak zalewają rynek swoimi małymi bezprzewodowymi słuchawkami robiąc konkurencję firmom, które zajmują się tym segmentem od lat (choćby OnePlus Buds czy Oppo Encore W31). Czy podobnie będzie ze sprzętami nausznymi? Raczej nie, to zupełnie inna kategoria słuchawek i jakoś ciężko mi uwierzyć by producenci smartfonów nagle zaczęli tworzyć i sprzedawać takie konstrukcje.

Bardzo lubię swoje AirPods Pro i uważam, że posiadając iPhona (a jeszcze lepiej jakieś inne, dodatkowe sprzęty Apple) nie ma lepszego wyboru jeśli chodzi o małe, samodzielne, codzienne bezprzewodowe słuchawki. Co nie znaczy, że są bez wad. Jest wręcz przeciwnie i mój egzemplarz zaliczył już reklamację. Co ciekawe, tak jak stwierdził kiedyś iFix, słuchawek AirPods generalnie się nie naprawia, a mi wymieniono je na nową parę. Nie wszystkie problemy zniknęły, ale nauczyłem się z nimi żyć.

AirPods Max to droga, nauszna propozycja od Apple. Sprzęt konkuruje z urządzeniami Sony i Bose, choć jest od nich dwukrotnie droższy. Byłem bardzo ciekawy jak oceni nowe AirPodsy iFix i na ile określi możliwość ich naprawy.

Nauszne poduszki przyczepiane są na magnesy, więc ich wymiana jest banalnie prosta, a biorąc pod uwagę różne opcje kolorystyczne słuchawek można je też mieszać ze sobą. Po rozebraniu AirPodsów Max okazuje się natomiast, że wiele elementów zostało przymocowanych na śruby, a nie na klej, więc ich wymiana nie powinna stanowić większego problemu.

Zawias łączący pałąk z nausznikiem da się zdemontować używając spinacza lub igły do wyjmowania szufladek do kart SIM bez konieczności rozbierania pozostałych elementów sprzętu.

