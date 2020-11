Nowe AirPods na pierwszych zdjęciach. Czy tak wygląda trzecia generacja słuchawek Apple?

AirPodsy po raz pierwszy do sprzedaży trafiły w 2016 r. i szybko stały się popularne wśród użytkowników sprzętów Apple. Druga generacja podstawowego modelu zaprezentowana została w marcu ubiegłego roku. Najwyższa więc pora na ich odświeżanie. Jeśli wierzyć zaprezentowanym zdjęciom — szykuje się niemała rewolucja. Zarówno w ich wyglądzie, jak i obsłudze.

O tym, że Apple chce porzucić dotychczasowy wygląd AirPodsów pisaliśmy kilkanaście dni temu. Firma chciałaby pozbyć się w nich trzonków, które skrywają w sobie część elektroniki i baterie. Wygląda jednak na to, że przy 3. generacji słuchawek to się do końca nie uda. Pod warunkiem iż założymy, że przekazane przez chiński serwis 52audio informacje są prawdziwe. Te wskazują, że bliżej im będzie do AirPods Pro, niż bardziej zminiaturyzowanego produktu, o którym mówiło się przez ostatnie miesiące.

AirPods 3. generacji na pierwszych zdjęciach. Czy tak wyglądają nowe słuchawki Apple?

AirPods 3 charakteryzować się mają znacznie krótszym trzonkiem i wyposażone będą w czujniki nacisku umieszczone u nasady słuchawki, pozwalające na sterowanie dźwiękiem i innymi funkcjami. Z tego samego mechanizmu korzystają AirPods Pro. Kształt samych słuchawek również ulegnie zmianie — ich główny element będzie bardziej zaokrąglony, co ma przełożyć się na zwiększony komfort trzymania ich w uszach. Przypominają nieco AirPods Pro, lecz widać, ze są pozbawione wkładek dousznych. A to wskazuje, że Apple nie zdecyduje się na zastosowanie aktywnej redukcji hałasu w tańszym modelu. 52audio prezentuje też rzekome zdjęcia rentgenowskie porównujące 3. generację AirPods z AirPods Pro. Etui ładujące w nowym modelu jest znacznie mniejsze i węższe, podobnie jak same AirPodsy. Serwis zauważa jednak, że elektronika wykorzystana w obu modelach jest bardzo podobna, a w niektórych elementach identyczna. Na pierwszy rzut oka zdjęcie po lewej wydaje się być przeskalowanym obrazem po prawej, ale w niektórych obszarach widać różnice. Po bliższym przyjrzeniu się obu zdjęciom i Waszych komentarzach, myślę, że lepiej potraktować informacje z tego zdjęcia jako nieprawdziwą.

AirPods Studio. Co z nausznymi słuchawkami Apple?

Kiedy Apple zdecyduje się na zaprezentowanie nowego modelu AirPods? Na przyszły wtorek zapowiedziana jest konferencja zatytułowana „One more thing”. To na niej Apple pokaże swoje pierwsze komputery Mac oparte na autorskim układadzie ARM i być może jest to też dobry moment do przedstawienia nowych słuchawek. Wielką niewiadomą pozostaje jednak kwestia nausznych słuchawek Apple, które w ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się w plotkach i przeciekach. We wrześniu pojawiły się pierwsze zdjęcia przedstawiające wygląd Airpods Studio, który osobiście mi się nie podoba i mam cichą nadzieję, że ich ostateczna forma się zmieni. W maju pisaliśmy również o technologiach wykorzystywanych w tym sprzęcie. Apple miałoby wyposażyć je m.in. w funkcję detekcji głowy i szyi, czy rozpoznawanie i automatyczne dostosowywanie się odtwarzanego dźwięku, jeśli założymy słuchawki tył na przód.