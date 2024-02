Znajdujemy się w fazie rozkładu Internetu. Niszczy go... sztuczna inteligencja.

Badania przeprowadzone na 8 221 respondentach w Stanach Zjednoczonych miało na celu porównanie siły przekonywania tekstów propagandowych napisanych przez propagandystów z treściami generowanymi przez GPT-3 davinci. Wyniki pokazują, że GPT-3 jest w stanie tworzyć teksty o wysokiej sile perswazji, mierzonej poprzez zgodność uczestników z tezami zawartymi w tekstach. Co więcej, okazało się, że osoba biegła w języku angielskim mogła w prosty sposób siłę przekonywania propagandy wygenerowanej przez AI. I niestety, ale możemy zauważyć już skutki owego faktu w mediach społecznościowych, a w mojej skromnej ocenie, przede wszystkim na X.

Przeprowadzone eksperymenty miały na celu zbadanie, czy propagandyści mogliby wykorzystać sztuczną inteligencję do tworzenia przekonujących treści z minimalnym wysiłkiem. Wyniki wskazują, że możliwe jest generowanie przez AI artykułów o wysokiej sile przekonywania, a połączenie umiejętności ludzi z wydajnością sztucznej inteligencji to wręcz mieszanka wybuchowa i prosta droga do jeszcze większego bałaganu w Internecie, gdzie i tak mamy spore problemy z fake newsami i propagandą tworzoną przez ludzi.

Co ciekawe, badanie wykazało, że AI może być nawet bardziej skuteczna w generowaniu przekonującej propagandy niż tradycyjne metody, gdy zostanie ona odpowiednio poprawiona przez człowieka. Można założyć, że mniejsze lub większe ośrodki dezinformacyjne już teraz mogą korzystać z wygenerowanych przez AI artykułów i poddawać je dalszej redakcji, lub selekcji, aby zwiększyć ich efektywność i dostosować do zamierzonego celu.

Duże modele językowe stale się rozwijają, co oznacza, że w przyszłości mogą one generować jeszcze bardziej przekonujące treści propagandowe. Co więcej, AI umożliwia propagandystom szybkie i tanie generowanie wielu artykułów — AI ani się nie zmęczy, ani nie weźmie sobie wolnego, nikt jej nie zamknie w więzieniu, ani też nie poprosi o podwyżkę. Z treściami generowany przez AI praktycznie nie da się skutecznie walczyć, a ludzie mają poważne problemy z dostrzeżeniem, że jakikolwiek materiał został przez nią przygotowany. A już szczególnie z tym, że bazą dla ostatecznej formy wpisu było to, co "wypluła" AI.

Środowiska naukowe poszukują na tej kanwie rozwiązań, które mogą zapobiec nadużyciom z wykorzystaniem AI w celu manipulowania społeczeństwem. Ważne też jest, aby edukować społeczeństwo na temat możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w celu wprowadzenia cały mas w błąd. Tyle że ludzie nie chcą się tego dowiadywać. Chcą konsumować treści, mieć do nich dostęp i... to wszystko. Doszliśmy do cyfrowego analfabetyzmu wtórnego poprzez to, że Internet i technologie stały się powszechnie dostępne, przy okazji niskiego "kosztu wejścia" w nie. Pierwsi użytkownicy Internetu musieli nagimnastykować się, by dotrzeć do informacji, sami je analizowali, są lepiej przygotowani do rozpoznawania materiałów reklamowych. Kolejne pokolenia, które już nie są cyfrowymi migrantami, a bezwzględnie tubylcami — nie są w stanie rozpoznać wśród wyników wyszukiwania w Google reklam. To jest kompletny dramat.

Badania nad wykorzystaniem AI w kontekście propagandy nie pozostawiają nam złudzeń. Może mieć ona znaczący wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Dalsze badania w tej dziedzinie mogą przybliżyć nas do odpowiedzi, w jaki sposób można się przed tym obronić i czy w ogóle jeszcze da się to zrobić. Coraz częściej mam wrażenie, że na interwencję w tym zakresie jest już zdecydowanie za późno.