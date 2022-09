Skrzywdziło Cię AI? Łatwiej będzie je pozwać dzięki rozporządzeniu UE

Producenci elektroniki wspieranej sztuczną inteligencją już niebawem będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez algorytm.

Jak wiele razy ucierpieliście z powodu SI? Ja nigdy, ale jeśli przykładowo w przyszłości poczujecie się pokrzywdzeni w procesie rekrutacyjnym, bo algorytm wybrał innego kandydata, to będziecie mogli pójść z tym do sądu. Wszystko dzięki dyrektywie zaostrzającej odpowiedzialność za sztuczną inteligencję.

Koniec bezkarnego AI

Sztuczna inteligencja – choć czasem z pozoru niewidoczna – stała się naszym nieodłącznym kompanem. Zazwyczaj służy pomocną dłonią i dobrą radą, ale w niektórych przypadkach potrafi rzucać też kłody pod nogi. Jest motorem napędowym dronów, robotów i oprogramowania różnego przeznaczenia, które towarzyszą nam w codziennym użytku. W specyficznych przypadkach może doprowadzić do szkód i szeroko pojmowanego uszkodzenia mienia, za co dotychczas trudno domagać było się stosowanego odszkodowania. Unia Europejska chce to zmienić.

Dyrektywie zaostrzającej odpowiedzialność za sztuczną inteligencję to nowy pomysł UE na rozwiązanie wielu problemów związanych z AI w krajach członkowskich. Jak informuje Reuters, nachodzące przepisy ułatwiają pozywanie producentów oprogramowania i elektroniki za wszelkie uszczerbki na zdrowiu, naruszenia prywatności czy dyskryminacje (w procesie rekrutacji dla nowego pracodawcy) spowodowane przez sztuczną inteligencję. Wykorzystując nowe przepisy, potencjalne ofiary będą mogły domagać się odszkodowania po wykazaniu szkód wyrządzonych przez niespełnienie określonych wymagań ze strony producenta.

„Chcemy takiego samego poziomu ochrony ofiar szkód spowodowanych przez sztuczną inteligencję, jak ofiar starych technologii” – Didier Reynder, komisarz ds. sprawiedliwości

Poszkodowani będą dodatkowo mogli za zezwoleniem sądu domagać się udostępnienia szczegółowych informacji na temat działania systemu AI, aby zidentyfikować osobę odpowiedzialną za wystąpienie szkody. Aktualizacji ulegną także przepisy dotyczące wadliwej elektroniki domowej, która przykładowo z uwagi na luki w cyberbezpieczeństwie narazi użytkownika na szkody. W przypadku sprzętu pochodzącego spoza UE klienci będą mogli pozwać europejskiego przedstawiciela marki.

