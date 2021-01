Age of Empires debiutowało w czerwcu 1997 roku i w zasadzie z miejsca zaskarbiło sobie serca fanów RTS-ów, gatunku, który był wtedy niezwykle popularny. Bardzo szybko, bo już po dwóch latach powstała kontynuacja – Age of Empires II: The Conquerors, na trzecią część musieliśmy jednak czekać dłużej, bo trafiła na sklepowe półki dopiero w 2005 roku. I na tym skończyły się duże odsłony serii, której wszystkie trzy odsłony całkiem niedawno doczekały się odświeżonych wydań z dopiskiem „Definitive Edition”.

Age of Empires 4 cały czas powstaje

Age of Empires 4 zapowiedziano w połowie 2017 roku, za produkcję nowej odsłony odpowiedzialne jest studio Relic, które ma na swoim koncie takie produkcje, jak Company of Heroes czy Dawn of War – można się więc spodziewać produkcji na najwyższym poziomie. Problem z tym, że wciąż niewiele wiadomo na temat samej gry i ładny, ale krótki fragment rozgrywki, jaki Microsoft pokazał w 2019 roku, nie zdradził aż tak wiele jak chcieliśmy.

Gigant wydawniczy jednak uspokaja – Age of Empires 4 jest cały czas tworzone, a prace idą sukcesywnie do przodu. Producenci grają podobno w czwórkę codziennie i mają masę frajdy.

Produkcja gry RTS jest dość zabawna: chwilę zajmuje stworzenie oddzielnych systemów, takich jak AI, ekonomia, ludność, renderowanie), a kolejną chwilę sklejenie tego ze sobą. Ale kiedy tak się już stanie, nagle otrzymujesz grę – trzeba ją oczywiście debugować, zbalansować i dopieścić – ale ma się już trzon gry, która ostatecznie trafi do sklepów. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że doskonale czuć tu ducha serii Age of Empires.

– powiedziała Shannon Loftis z Word’s Edge.

Oczywiście w związku z pandemią COVID-19 producenci musieli nieco zmienić system pracy, ale podobno przeniesienie jej do domów nie stanowiło problemu i nie wpłynęło na prędkość prac.

Kiedy zagramy w Age of Empires 4?

Dokładna data premiery Age of Empires 4 nie została jeszcze ujawniona. Producenci dość optymistycznie wskazują jednak ten rok. Gra miałaby trafić do nas jeszcze w 2021. Jak? Patrząc na to, że Microsoft jest wydawcą – raczej na pewno za darmo w ramach abonamentu Game Pass. Jestem natomiast bardzo ciekawy czy od razu doczekamy się również konsolowej wersji, co musiałoby oznaczać dostosowanie sterowania i interfejsu pod pada.

Age of Empires to kultowa seria, która ma na całym świecie miliony fanów czekających na nową odsłonę. A biorąc pod uwagę, jak mało dużych gier RTS pojawia się na rynku, tytuł będzie się cieszył ogromną popularnością i może być jedną z najmocniejszych produkcji w kalendarzu wydawniczym Microsoftu na 2021 roku. Czego oczywiście i sobie, i Wam życzę.

źródło