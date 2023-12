Porażająca prawda! Podsłuchują ludzi, by targetować reklamy

To, co kiedyś nazywaliśmy mitem stało się faktem. CMG twierdzi, że ma kompletne narzędzia marketingowe pozwalające bezproblemowo podsłuchiwać użytkowników. Chodzi o active listening - system, który można wykorzystywać do gromadzenia danych o konsumentach poprzez mikrofony w smartfonach, telewizorach Smart TV i innych urządzeniach. Co więcej, pozwala na analizowanie rozmów konsumentów w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji potencjalnych klientów oraz dostarczania im spersonalizowanych reklam. Jednak jej wprowadzenie budzi kontrowersje ze względu na obawy dotyczące prywatności użytkowników. Istnieje także ryzyko istotnych nadużyć - jak donosi m. in. serwis 404media.co.

Pierwszym zasadniczym punktem jest naruszenie prywatności użytkowników. CMG twierdzi, że gromadzenie danych z rozmów użytkowników jest legalne, ponieważ godzą się oni na to akceptując warunki aktualizacji oprogramowania lub pobierania aplikacji. W sumie słusznie. Użytkownicy jednak - jakkolwiek źle to nie zabrzmi - mają niewielkie pojęcie na temat tego, co znajduje się w warunkach korzystania z programu. Oni mają to kompletnie gdzieś, tak mi się wydaje. Wielu użytkowników zwyczajnie "nie ogarnie", że ich codzienne rozmowy mogą być podsłuchiwane i analizowane w czasie rzeczywistym. Będą tacy, co powiedzą, że "głupota użytkowników" nie jest wystarczającym powodem do tego, aby ograniczać inwencję marketingowców. Uwierzcie mi, trzeba. Większość z nich to hieny, które wierzą w tylko jednego boga. KPI.

Nadużycia związane z "active listening" to nie domniemania, a właściwie pewność ich powstania. Jeśli zebrane dane trafią w nieodpowiednie ręce lub zostaną wykorzystane w celach niezgodnych z intencjami używających tej technologii, może to prowadzić do poważnych problemów związanych z bezpieczeństwem danych. Istnieje również ryzyko, że "active listening" może być wykorzystywane do manipulowania konsumentami, a nawet targetowania treści "moralnie nieodpowiedzialnych". Chcesz lepiej targetować fake newsy? Droga wolna!

Właściwie, to wykorzystywanie mikrofonów w celach marketingowych bez wyraźnej zgody użytkowników na ten proces podważa ich prawo do prywatności. Wzmianka o tym w warunkach korzystania z usługi / produktu to za mało. W programach, aktualizacjach wprowadzających "active listening" powinien myć WIELKI, OGROMNY komunikat: "hej, będziemy nagrywać Twoje rozmowy, nawet jeżeli aplikacja będzie zamknięta i wykorzystywać to w celach marketingowych". Sądzę też - jako praktyk tego rynku - że korzystanie z takich informacji w celach reklamowych jest... nieetyczne i powinno zostać zabronione.

Ponadto, istnieje ryzyko, że ta technologia może być dużywana m. in przez hakerów, którzy mogą próbować zdobywać nielegalnie wrażliwe informacje. Szantaże, skandale wizerunkowe i powszechne dramy - czy ktoś chce otwierać taką puszkę Pandory? Active listening może przynieść korzyści marketingowcom, ale nie można ignorować jego kontrowersyjnego charakteru i potencjalnych zagrożeń związanych z prywatnością. Trzeba w końcu powiedzieć, że istnieją pewne granice w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych internautów. Nie istnieje obecnie coś takiego, jak efektywny nadzór nad procesem przetwarzania danych - prawo znowu jest w tyle za nowinkami w branży i nie spodziewajmy się, że będzie pod tym względem kiedykolwiek lepiej - tym bardziej, że już teraz musimy się mierzyć z bałaganem wywołanym przez AI.

Nie jesteśmy gotowi, nigdy nie będziemy

Jeżeli ktokolwiek, kto siedzi w branży marketingowej mówi Ci, że pewna granica została przekroczona i nie warto iść dalej - lepiej, żebyś posłuchał. Prawda jest taka, że i tak przeszliśmy do porządku dziennego nad tym, że targetujemy reklamy na podstawie tego, co zbiorą na nasz temat social media - a te wiedzą mnóstwo. Od zainteresowań poprzez strony, na które wchodziliśmy, a skończywszy na pełnych "cyfrowych teczkach" dotyczących naszego życia. Nie dokładajmy do tego naszych rozmów - nie warto. Znaczy, warto - jeżeli miałbym być jedynie cynicznym pracownikiem CMG, który chce jedynie zarabiać na active listeningu. Nie warto jednak, jeżeli chcemy mieć jakąkolwiek prywatność w Internecie.