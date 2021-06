Acer Predator Triton 300 SE, bestia zamknięta w małej obudowie

Acer Predator Triton 300 SE – najważniejsze informacje

Zanim przejdziemy do szczegółów warto byłoby sprawdzić co ten model może nam zaoferować. Triton 300 SE to niewielki notebook, który wpisuje się w kategorię ultrabooków za sprawą swoich rozmiarów. Pomimo zastosowania matrycy o przekątnej 14 cali, wymiary zbliżone są do notebooków z ekranem o przekątnej 13 cali. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu bardzo wąskich ramek wokół ekranu. Poza tym aluminiowa obudowa ma niespełna 18 mm grubości, a całość waży około 1,8 kg. Dzięki temu ten komputer możecie zabrać praktycznie wszędzie, w plecaku lub torebce.

Małe rozmiary nie oznaczają jednak, że musimy iść na jakiekolwiek kompromisy w kwestii wydajności. Acer w swoim modelu zastosował najnowsze procesory Intel Core i7/i5 11. generacji, które mogą współpracować z mobilnym układem NVIDIA – GeForce RTX 3060. Całości dopełnia nawet 24 GB szybkiej pamięci DDR4 3200 MHz oraz dysk SSD o pojemności 1 TB montowany w slocie M.2 NVMe. Dzięki takiej konfiguracji Predator Triton 300 SE doskonale poradzi sobie zarówno w pracy z dużymi zbiorami danych jak i podczas zabawy. Karta graficzna bez problemu zapewni płynność nawet w najnowszych grach 3D. Jednocześnie dzięki technologii Max-Q i Whispermode 2.0 wbudowana bateria pozwala nawet na 10 godzin pracy bez dostępu do zasilania, czyli z powodzeniem wystarczy na cały dzień.

Warto też podkreślić, że Acer pomyślał o wszystkim. Wiele notebooków wyposażonych w wąskie ramki wokół ekranu nie posiada kamerki do wideorozmów, która jest w dzisiejszych czasach praktycznie niezbędna. Triton 300 SE taką kamerę oczywiście ma i oferuje ona bardzo dobrą jakość obrazu. Poza tym wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920×1080 pikseli pracuje z odświeżaniem 144 Hz co z pewnością docenią gracze. Podobnie jak świetnej jakości klawiaturę, która posiada trzy niezależne strefy podświetlenia RGB. Praca w biegu jest tym łatwiejsza, że szklany touchpad działa bardzo precyzyjnie, a dodatkowo mamy tutaj też wbudowany czytnik linii papilarnych, który pozwala na szybkie i bezpieczne logowanie się do systemu operacyjnego. Swoistą wisienką na torcie jest karta Killer WiFi 6 AX1650i, port Thunderbolt 4 (USB typu C) oraz wyjście HDMI w standardzie 2.1, który jest bardzo rzadko spotykane w notebookach. Dzięki temu do Tritona 300 SE możemy podłączyć nawet monitor 4K z odświeżaniem 120 Hz.

Specyfikacja to nie wszystko, liczy się jakość wykonania

Wielu z was pewnie zgodzi się ze stwierdzeniem, że specyfikacja to nie wszystko. Często w codziennym użytkowaniu znacznie ważniejsza jest jakość wykonania notebooka. Jeśli często się przemieszczamy i korzystamy z laptopa w różnych miejscach to jego trwałość i odporność na uszkodzenia jest bardzo istotna. Predator Triton 300 SE adresuje również tę kwestię dzięki solidnej obudowie wykonanej z aluminium. Zapewnia ona nie tylko odpowiednią sztywność całej konstrukcji, ale wspomaga również proces chłodzenia.

I skoro już o chłodzeniu mowa to warto nad nim się chwilę zatrzymać. Przy tak smukłej obudowie i wydajnych komponentach konieczne jest zastosowanie dobrze przemyślanej i wydajnej konstrukcji. Acer korzysta z koncepcji Vortex Flow Design, na którą składa się dwa wentylatory i 3 rurki cieplne połączone ze sporych rozmiarów radiatorami. Specjalna konstrukcja łopatek wentylatorów pozwoliła nie tylko na zwiększenie przepływu powietrza, ale również ogranicza generowanych hałas. Jednak najbardziej nowatorskim rozwiązaniem jest konstrukcja pozwalająca na zaciąganie zimnego powietrza znad klawiatury, a nie tylko od spodu. Dzięki temu do wnętrza obudowy trafia chłodniejsze powietrze, a sama klawiatura nie nagrzewa się i zawsze jest komfortowa w użytkowaniu, nawet pod dużym obciążeniem.

Acer Predator Triton 300 SE dzięki swojej konstrukcji pozwala na wydajną pracę w każdych warunkach, niezależnie od tego czy mamy laptopa na kolanach, na blacie biurka czy na specjalnym stojaku, który ułatwia pracę z dodatkowym monitorem. To też jest możliwe między innymi dzięki temu, że pokrywę notebooka można regulować w znacznym zakresie, dopasowując położenie ekranu do aktualnych wymagań użytkownika.

Nowoczesne oprogramowanie, by mieć wszystko pod kontrolą

W nowoczesnych notebookach równie istotne jest też oprogramowanie, które pozwala zarządzać ich możliwościami. System Windows 10 umożliwia oczywiście podstawowy monitoring parametrów i sterowanie wydajnością komputera przenośnego, ale dedykowane aplikacje mogą znacznie więcej. Dzięki takim narzędziom jak Predator Sense można zarządzać każdym aspektem komputera dopasowując jego parametry do aktualnych potrzeb. W przypadku modelu Triton 300 SE mamy do wyboru 4 podstawowe tryby pracy. Quiet skupia się na tym aby komputer wydawał jak najmniej hałasu, zachowując przy tym wydajność wystarczającą do pracy biurowej. W trybie Default korzystamy z podstawowych parametrów, bez mocnego nacisku na cichą pracę. Natomiast w trybach Extreme i Turbo procesor i układ graficzny mogą pracować z wyższym taktowaniem, co wiąże się z większą wydajnością, ale również nieco większym hałasem. Oprogramowanie komputera zarządza wszystkim tak aby moc była optymalnie rozdzielona pomiędzy CPU i GPU, w zależności od tego co aktualnie robimy.

W przypadku Tritona 300 SE jest co rozdzielać, bo zastosowany w tym modelu procesor Intel Core i7 11. generacji może pracować nawet z zegarem 5 GHz, a przy tym posiada 4 rdzenie z obsługą wielowątkowości. Do tego dochodzi wspomniany już układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3060, który dzięki technologiom Max-Q i Whispermode 2.0 pozwala na bardzo precyzyjne sterowanie jego wydajnością i poborem energii. Wreszcie trzeba też wspomnieć o sprzętowym wsparciu dla rozwiązania Resizable Bar, które pozwala efektywniej korzystać z pamięci GPU, zwiększając wydajność w wielu grach.

Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o technologii DTS:X Ultra. Triton 300 SE jest wyposażony co prawda tylko w głośniki stereo, ale dzięki DTS:X Ultra potrafi on generować dźwięk 3D, który pozwala na stworzenie jeszcze bardziej immersyjnej atmosfery w czasie gry. Różne tryby pracy (Strategy, RPG, Shooter) pozwalają na dopasowanie efektów 3D tak aby gracz doskonale wiedział, z której strony zakrada się przeciwnik albo skąd dochodzi dany dźwięk. To wszystko sprawia, że wrażenie z rozgrywki są na najwyższym poziomie.

Taki jest zresztą cały Acer Predator Triton 300 SE. To produkt z najwyższej półki w swojej klasie, który oferuje doskonałe parametry i jakość wykonania. Jednocześnie jest bardzo dobrze wyceniony i już teraz możecie go znaleźć w ofercie sklepów Media Expert.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Acer.