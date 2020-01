Bardzo miłym dodatkiem jest czytnik linii papilarnych wspierający technologię Windows Hello. Przywykliśmy już do komfortowego odblokowywania smartfonów i nie inaczej powinno się to odbywać na laptopach. Przyłożenie palca na sekundę wystarczy, by dostać się do naszego konta i środowiska pracy.

Specyfikacja Acer ConceptD 3 Pro

A jakie możliwości techniczne zaoferuje ConceptD 3 Pro? Zacznijmy od zestawu portów, których liczba czy rodzaj nie został okrojony, jak w niektórych lżejszych i mniejszych maszynach. Do dyspozycji użytkownika są HDMI, USB-C 3.1, 3x klasyczne USB 3.0 i złacze słuchawkowe 3,5mm jack. Nie zabrakło portu Ethernet, które posiada niewielki mechanizm. Specyfikacja natomiast to Intel Core i7-9750H 9. generacji o taktowaniu 2,6 GHz i z 6 rdzeniami. Pracuje on w parze z 16 GB pamięci RAM i układem graficznym NVIDIA Quadro T1000. Dane zapiszemy na dysku SSD 256 GB oraz klasycznym HDD 1 TB.

Ale to nie wnętrzności robią największe wrażenie, lecz ekran. Jego przekątna wynosi 15,6 cala, a wyświetlacz posiada rozdzielczość 1920 na 1080 pikseli. Acer dopilnował, by maszyna sprostała bardziej wymagających i zaawansowanym użytkownikom, dlatego decydując się na Concept 3 Pro można oczekiwać wsparcia dla Pantone Matching System, standardem kolorystycznym DCI-P3 (w 100%) oraz zgodność z Delta E <2. Co to wszystko oznacza? Że odwzorowanie barw, ich nasycenie oraz jasność spełniają wymogi, które tworzą właściwe środowisko dla osób pracujących z grafiką i fotografią oraz wideo.