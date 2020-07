To prawie tyle, co drugi z pakietów w Orange Love – Standard, składający się ze światłowodu do 300 Mb/s, abonamentu komórkowego, TV z 109 kanałami oraz z telefonu domowego bez limitu na rozmowy.

I tu przechodzimy już do tych abonamentów komórkowych i ofert na kartę. Aby nabrać pełnego obrazu, co się stało z bazą kart SIM w Orange, przygotowałem tabelkę rok po roku od 2015 roku.

Kluczowe wskaźniki KPI (w tys.) 4 kw. 2015 4 kw. 2016 4 kw. 2017 4 kw. 2018 2 kw. 2019 2 kw. 2020 indywidualni klienci ofert konwergentnych 728 879 1035 1236 1307 1410 dostępy mobilne (karty SIM) 15906 15990 14424 14805 14964 15487 post-paid 8361 9453 9726 9922 10040 10504 pre-paid 7545 6537 4698 4883 4924 4982 stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2105 2015 2438 2560 2582 2638 stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 4194 3932 3684 3407 3259 2998

2015 rok, to czas kiedy dopiero szykowano się do wprowadzenia obowiązkowej rejestracji kart sim. Liczba klientów w ofertach na kartę nieznacznie tylko różniła się od „abonamentowców”. Rok później widać już pierwszy efekt rejestracji kart SIM (wprowadzono ją na koniec lipca 2016 roku), ubyło ich wtedy około miliona, ale co ciekawe baza kart SIM nie ucierpiała na tym, bo jednocześnie wzrosła o tyle samo liczba klientów na abonament. Prawdopodobnie sporo osób korzystających z ofert na kartę udało się przekonać do przejścia na umowę.

W 2017 roku sytuacja z kartami SIM w ofercie na kartę się unormowała, „wyparowało” z niej około 2 mln kart (w większości były to „martwe” karty). Teraz zwróćcie proszę uwagę, co się dzieje z liczbą klientów w ofertach na abonament. Rosną rok do roku systematycznie, a przez ostatni rok aż o pół miliona, a „kartowcy” cały czas na mniej więcej tym samym poziomie.

Z pewnością znaczący udział ma w tym Orange Love, gdzie nielimitowany abonament jest w cenie pakietu i to pokazuje, jak bardzo ważna jest infrastruktura i dostęp do wszystkich usług u jednego operatora. Skupiają się teraz na tym wszyscy operatorzy, nie tylko Orange, ale i Plus+Netia, T-Mobile+Orange/Nexera/INEA czy Play+Vectra. Myślę, że to właśnie będzie kierunek na najbliższe lata, pozwalający operatorom na rozbudowę najbardziej lojalnej i dochodowej bazy klientów, czyli tych podpisujących umowy na abonament i to na kilka usług jednocześnie.

Źródło: Orange.