Zestawienie to będzie nieco ograniczone z uwagi na to, że operatorzy Orange i T-Mobile nie udostępniają zasięgu swojej sieci operatorom kablowym. Jednak pozostaje kilkanaście milionów klientów Play i Plusa, którzy jednocześnie korzystają z ofert operatorów kablowych i na przeniesieniu swoich numerów do nich mogą sporo zaoszczędzić.

Abonament komórkowy w INEA