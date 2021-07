Abonament komórkowy + internet mobilny? Połowa klientów w Polsce wybiera Play

Od wielu kwartałów zastanawiam się w swoich wpisach z wynikami przenoszenia numerów pomiędzy operatorami, dlaczego to Play notuje najgorszy, wręcz fatalny bilans. W poprzednim wpisie z powodów takiego stanu rzeczy wyeliminowaliśmy drożyznę u tego operatora – Mówicie, że to Play jest teraz najdroższy? To spójrzcie na te dane.

Mimo największej liczby klientów komórkowych, Play od przynajmniej 2019 roku generuje najmniejszy przychód, mniejszy nawet niż T-Mobile i Plus (Orange ma zbliżoną liczbę klientów).

Większość z Was uważa, że powodem jest jakość usług, zasięg itp. kwestie. To jak wytłumaczyć to, że Play miażdży konkurencję w udziale sprzedaży pakietów double play? To tylko dobry marketing?

Usługi wiązane w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Za dobrym marketingiem czy może nawet za świetnymi umiejętnościami samych sprzedawców przemawia jeden argument. Sprzedaż pakietowa usług, czyli konwergencja (więcej niż jedna usług u tego samego operatora) to oczko w głowie Orange (Orange Love) czy Plusa (smartDOM), a ostatnio także T-Mobile. Play jako jedyny operator nie ma dedykowanego programu dla takich klientów, ale ma największy udział w najpopularniejszej opcji wiązanej – double play, czyli sprzedaży dwóch usług. Co ciekawe największym wzięciem cieszy się tu pakiet abonamentu komórkowego i internetu mobilnego.

Trzech na czterech klientów, którzy decydują się na zakup więcej niż jednej usługi u danego operatora wybiera tutaj pakiet dwóch usług. Trzy usługi – 16,5%, cztery 6,4%, a więcej niż cztery usługi już znikomy odsetek – 0,01%.

Wybór najczęściej pada na pakiet abonamentu komórkowego wraz z internetem mobilnym – aż 64,8%, pakiety internetu stacjonarnego z telewizją jest na drugim miejscu – 14%, a podium zamyka pakiet abonamentu komórkowego i telewizji.

Biorąc pod uwagę wszystkie pakiety, to Play ma tutaj największy udział w ich sprzedaży wynoszący 42,8%, daleko w tyle jest Orange i Cyfrowy Polsat, nawet jakby zsumować wyniki CP, Polkomtela i Netii.

Za ten świetny wynik Play, odpowiedzialna jest sprzedaż pakietu double play, który wybiera ponad połowa klientów w Polsce, korzystających z usług wiązanych, a więc najczęściej będzie to wspomniany pakiet abonamentu komórkowego i internetu mobilnego.

Wspominałem, że Play nie ma w ofercie dedykowanego programu dla klientów łączących usługi, jest jednak opcja obniżenia abonamentu na internet mobilny dla klientów już korzystających z abonamentu komórkowego o 10 zł. W ten sposób klienci abonamentu komórkowego na przykład za 55 zł – Play SOLO M, dostają do niego internet mobilny (bez urządzenia) z limitem 200 GB za 50 zł. Razem 105 zł.

Jak to wygląda u innych operatorów? Orange nieco po macoszemu traktuje ofertę na internet mobilny, jako jedyny operator nie udostępnił w nim 5G. Więc zniżka na internet mobilny – 20 zł, dostępna jest tylko dla klientów już korzystających z programu Orange Love, czyli minimum Pakietu Mini za 79,99 zł (abonament komórkowy ze światłowodami). Dokupując do niego internet mobilny 4G z limitem 250 GB transferu zapłacimy za niego 39,99 zł. Razem 119,98 zł.

W T-Mobile, jeśli do abonamentu komórkowego za 55 zł dokupimy internet mobilny z limitem 200 GB zapłacimy za niego 15 zł mniej, czyli 60 zł. Razem 115,00 zł miesięcznie.

Najkorzystniej wygląda to w Plusie. Pakiet abonamentu komórkowego za 50 zł z internetem mobilnym z limitem 200 GB kosztuje obecnie łącznie 95 zł.