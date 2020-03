Audiobooki to bardzo ciekawy sposób na konsumowanie książek. Oczywiście nie zastąpią klasycznego czytania, ale pozwalają zaznajomić się z opowieścią w sytuacjach, gdzie nie ma opcji na klasyczne pochłanianie treści książki. Na spacerze, w samochodzie, pociągu, tramwaju – to tylko niektóre miejsca gdzie audiobooki zdają świetnie egzamin. W Polsce mamy różne platformy oferujące dostęp do książek w formie audio – można kupować je pojedynczo, korzystać z abonamentowych zniżek lub słuchać w ramach miesięcznej opłaty. A najlepsza i tak jest sytuacja, w której dostajemy je za darmo. Tak jak przez kilka najbliższych dni od księgarni Virtualo.pl.

Promocję podrzuca pepper.pl z dokładną rozpiską tytułów, dat, kodów zniżkowych i linków do konkretnych audiobooków. Od dziś, czyli 17.03.2020 do 31.03.2020 dostaniemy aż 15 książek w formie audio. Trzeba jednak codziennie wchodzić na stronę i realizować kod przypisany do danego audiobooka – ten będzie dostępny do pobrania właśnie konkretnego dnia.

Poniżej lista, przejrzyjcie ją sobie i zaznaczcie w kalendarzu interesujące Was pozycje. Jest tu kilka szkolnych lektur, które warto odłożyć dla dzieciaków (namawiam do przeczytania, ale sami wiecie jak jest). Później zostaje już tylko o nich nie zapomnieć, pobrać i cieszyć się książką w formie audio.

Tajemniczy ogród

Kod: UHZ7MT9R

Data: 17.03.2020

Quo Vadis

Kod: SR5KHZ1X

Data: 18.03.2020

W pustyni i w puszczy

Kod: IBQGE5HM

Data: 19.03.2020

Lalka

Kod: YIFGD5MU

Data: 20.03.2020

Opowieść wigilijna

Kod: NMFUSVHN

DATA: 21.03.2020

Syzyfowe prace

Kod: N8T6XSU7

Data: 22.03.2020

Jądro ciemności

Kod: RDKDWN2K

Data: 23.03.2020

Winnetou

Kod: YI2F52LA

Data: 24.03.2020

Latarnik

Kod: 37URUMTF

Data: 25.03.2020

Krzyżacy

Kod: 5FWV7533

Data: 26.03.2020

Przygody dobrego Wojaka Szwejka

Kod: UZWEOPTD

Data: 27.03.2020

Potop

Kod: OQM5ITND

Data: 28.03.2020

Księga dżungli

Kod: DF7HXAG7

Data: 29.03.2020

Przygody Sindbada Żeglarza

Kod: F8E3SCJ4

Data: 30.03.2020

Trzej muszkieterowie

Kod: MHPSJ7QM

Data: 31.03.2020

grafika

źródło