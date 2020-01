A może dajcie innym lubić to co chcą i mieć własne zdanie, co? Wasza opinia wcale nie jest najważniejsza

Internet to wspaniałe miejsce, które pozwoliło połączyć miłośników nawet najbardziej niszowych tematów. Tu niemal każdy ma szansę odnaleźć kolegów i koleżanki, którzy lubią to samo — nawet jeśli ci mieszkają po drugiej stronie świata. I choć od lat jestem w internecie, w dorastałem razem z nim, to mam wrażenie że w ostatnich latach wielu zamiast cieszyć się z tej różnorodności, polaryzowania opinii i tego że nie brakuje miejsca na pojedyncze odmienne gusta spuentując to fajną wymianą doświadczeń — woli po prostu wszcząć awanturę i zacząć obrażać drugą stronę. To trochę jak z tymi smartfonami, gdzie najwyraźniej sprzęty Xiaomi nie mogą być dla nikogo satysfakcjonujące, bo są za tanie — Pixele od Google zaś beznadziejnie drogie. Trzeba znaleźć coś pomiędzy albo wypaść z ogólnej dyskusji. Xiaomi można lubić tylko wśród fanów Xiaomi. Pixele — też w swojej niszy. Najgorzej to mają właściciele Samsungów, w którego portfolio pod dostatkiem jest urządzeń w każdej półce cenowej.

Nie trzeba się z każdym zgadzać. Ale szanowanie drugiego człowieka i tego, że do pewnych rzeczy podchodzi inaczej niż my, to jeszcze nic strasznego. Serio.