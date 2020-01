Podobnie jak w przypadku cen laptopów u naszych operatorów, wybrałem u każdego z nich najtańsze dostępne pozycje w ofertach, jednak w odróżnieniu do poprzedniego zestawienia, telewizory znalazłem w ofercie jedynie w Orange i w Play, Plus i T-Mobile nie mają ich, przynajmniej na swojej stronie.

Wybrane telewizory w Orange i Play porównamy z cenami, które znalazłem w sklepach internetowych.

Telewizor z abonamentem głosowym w Orange

W Orange wybrałem telewizor Samsung TV 55″ UE55RU7102, który w abonamencie Plan Mobilny 55 – nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych (4,59 GB w roamingu w UE), później włącza się lejek 1 Mb/s, na start kosztuje 0,00 zł i później w 24 ratach po 97,99 zł. Razem więc, za sam sprzęt zapłacimy po dwóch latach 2 351 76 zł.

Ten sam telewizor w sklepie internetowym EURO RTV AGD kosztuje 1 999 zł lub w 10 ratach po 199,90 zł, więc taniej o ponad 300 zł.

Telewizor SAMSUNG TV 55″ UE55RU7102 w Orange Opłata na start Opłata miesięczna Liczba rat Łącznie Abonament w Orange 0,00 zł 55,00 zł 24 1 320,00 zł Raty za sprzęt w Orange 0,00 zł 97,99 zł 24 2 351,76 zł Telewizor SAMSUNG TV 55″ UE55RU7102 na EURO RTV AGD 0,00 zł 199,90 zł 10 1 999,00 zł

Telewizor z abonamentem głosowym w Play

W Play, w abonamencie PLAY SOLO M za 55 zł – nielimitowane rozmowy stacjonarne i komórkowe, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych, dobieramy telewizor TCL 55DP600, który na start kosztuje u tego operatora 1 299 zł i później w 24 ratach po 10 zł. Razem po dwóch latach zapłacimy za sam telewizor 1 539 zł.

Znalazłem ten telewizor w sprzedaży na Allegro, gdzie kupicie go albo za gotówkę – 1 599 zł lub w 11 ratach po 159,89 zł, co daje kwotę 1 758, 79 zł. Przekładając na gotówkę, na Allegro wyjdzie Was to nieco drożej, a na raty dużo drożej niż w Play.

Telewizor TCL 55DP600 w Play Opłata na start Opłata miesięczna Liczba rat Łącznie Abonament w Play 0,00 zł 55,00 zł 24 1 320,00 zł Raty za sprzęt w Play 1 299,00 zł 10,00 zł 24 1 539,00 zł TCL 55DP600 na Allegro 0,00 zł 159,89 zł 11 1 758,79 zł

Jak widać, operatorzy na razie nie są skłonni do oferowania jakieś zbytnio szerokiej propozycji w temacie sprzedaży telewizorów w abonamencie, a te co znalazłem niezbyt kuszą cenami. Choć w przypadku Play, telewizor TCL wychodzi korzystniej niż na Allegro, ale musimy się liczyć tu z dodatkowym kosztem abonamentu (prawie drugie tyle), a który można obniżyć w ofertach bez zobowiązania u innych operatorów nawet o połowę.