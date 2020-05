Co tu dużo mówić, nie często mi się zdarza wyrażać pochlebnie o spółkach państwowych (narodowych?) czy rządzie jako takim niezależnie od opcji politycznej, która obecnie jest przy korycie. Jednak informacje o których chcę napisać kilka słów uderzają w moją strunę. Struna ta nosi nazwę „rzeczywistość rozszerzona”. Ja wiem, że ten temat nie jest sexy, ale zostań ze mną. Spróbuję to dobrze sprzedać ;)

Na AW znajdziesz wiele moich przemyśleć dotyczących technologii rzeczywistości rozszerzonej. Najczęściej są to niemal psalmy wysławiające jak cudowny jest to wynalazek i jak bardzo zmieni nasze życie. No cóż, naprawdę mnie to fascynuje. Problem z AR polega jednak na wysokim progu wejścia zarówno od strony użytkowej jak i technologicznej. Obecne rozwiązania są w jeszcze gorszej sytuacji niż składane smartfony, które tak chętnie krytykuję. Większość obecnych rozwiązań jest niewygodnych w długotrwałym użytkowaniu, są nieatrakcyjne, a czas działania na jednym ładowaniu woła o pomstę do nieba. Po prostu nie ma jak z tego korzystać w normalnych warunkach.

Rzeczywistość rozszerzona idzie w kierunku przemysłu

Skoro nie możemy czegoś wcisnąć klientowi, który zwraca uwagę na wygląd i funkcjonalność to idźmy w stronę grupy docelowej, która ma inne wymagania. Poszukajmy ludzi dla których ważniejsze są możliwości i którzy są w stanie przymknąć oko na pewne niedociągnięcia. Z tego powodu rzeczywistość rozszerzona zapukała do drzwi przemysłu i zaczyna czuć się tam jak ryba w wodzie. W fabryce czy elektrowni nikt nie zwraca uwagi na wygląd narzędzia, a to co daje w trakcie codziennej pracy i jaki zwrot z inwestycji przynosi.

Tak oto przenosimy się do elektrowni TAURON i jej pracowników, którzy jeszcze w tym roku mają zostać wyposażeni w okulary AR. Nowe urządzenia mają im zapewnić wsparcie w zakresie zleconych prac i skrócić czas ich realizacji. Rzeczywistość rozszerzona w prosty sposób będzie udostępniać im schematy urządzeń i instalacji, nagrania wideo, obrazy czy hologramy.

Zaraz zaraz, ale czy tego samego nie da im smartfon czy tablet? Oczywiście, że tak! Jest jednak zasadnicza różnica. Obecne rozwiązania wymagają użycia rąk co w niektórych sytuacjach jest niebezpieczne i problematyczne. Okulary AR wraz z odpowiednim oprogramowaniem pozwolą uwolnić ręce pracownika i zwiększyć jego bezpieczeństwo np. dzięki zastosowaniu znanych rozwiązań jak OCR czy interfejs głosowy. Mówi o tym Wojciech Przepadło, wiceprezes zarządu Tauron Wytwarzanie.

Technologia AR w Tauron Wytwarzanie przyczyni się do poprawy efektywności pracowników, zoptymalizuje wykonywane przez nich czynności oraz sprawi, że ich wiedza i kompetencje będą lepiej wykorzystywane. Pozwoli również zwiększyć ergonomię prowadzonych prac (np. poprzez uzyskanie efektu wolnych rąk), poprawi ich jakość i bezpieczeństwo – to ostatnie poprzez asystę, czyli wirtualną obecność na miejscu osoby o większej wiedzy i doświadczeniu

Czy to tylko PR?

Z dostępnych informacji wynika, że Tauron ma zamiar wykorzystać rzeczywistość rozszerzoną na szeroką skalę. Poza wspomnianym już wsparciem pracowników w elektrowniach mówimy tu też o realizacji działań w zakresie szkoleń oraz wsparcie pracowników terenowych usuwających usterki, awarię czy prowadzący remonty. Jeśli plany i postulaty faktycznie zostaną zrealizowane będziemy świadkami jednego z większych projektów AR na świecie. Do tej pory nawet duże koncerny samochodowe ograniczały się raczej do wsparcia pojedynczych zadań. Tauron idzie na całość.

Mam nadzieję, że te słowa Filipa Grzegorczyka (prezes zarządu TAURON Polska Energia) to coś więcej niż robienie dobrego PR, a faktyczna zapowiedź czegoś dużego.