To wszystko oznacza, że pierwsze procesory produkowane w litografii 7 nm pojawią się na rynku nie pod koniec 2021 roku, ale dopiero w drugiej połowie 2022 roku i nie będzie to raczej masowa dostępność. Intel pociesza jednak swoich akcjonariuszy, że proces 10 nm wreszcie spełnia pokładane w nim oczekiwania. Trzecia iteracja tej litografii oznaczona jako 10 nm++ będzie na tyle wydajna, że pojawi się nie tylko w komputerach przenośnych, ale również w stacjonarnych. Nastąpi to jednak dopiero wraz z architekturą Alder Lake w drugiej połowie przyszłego roku. W tym roku czeka nas natomiast premiera mobilnej architektury Tiger Lake, która wprowadzi do oferty procesory z nowym GPU – Xe.

Intel szuka przewagi w innych elementach

Bob Swan podczas konferencji wynikowej pokazał też, że Intel zamierza być bardziej elastyczny niż dotychczas. Nie wyklucza nawet wykorzystanie innych fabryk do produkcji swoich układów. I nie będzie to może współpraca z TSMC przy produkcji procesorów 7 nm, ale możliwości są bardzo szerokie. Jak pokazały ostatnio układy Lakefield, droga którą poszło AMD ma sens. Dzięki technice Foveros, która pozwala na układanie układów jeden na drugim, procesory obliczeniowe można produkować w litografii 10 nm, podczas gdy układ I/O może powstawać w 22 nm. Ma to sporo zalet, które mogą być przez Intela wykorzystane w przyszłości.