6 lat wsparcia smartfona przez Apple kontra 3 lata u Samsunga

Te mogą się za to pojawić, gdy aktualizacja zostanie zainstalowana, bo już pierwsze testy iOS 15 beta na wspomnianych modelach iPhone’a pokazują, że smartfony mogą mieć pewne problemy z wydajnym działaniem i zarządzaniem energią. W pewnym stopniu można to oczywiście rozpatrywać w kontekście wersji testowej, która sama w sobie nie działa idealnie (mój iPhone X ma nie raz spore problemy z płynnym działaniem), dlatego na ostateczną ocenę przyjdzie czas jesienią. Trzeba jednak przyznać, że na papierze sytuacja jest godna pochwały i na pewno dla niektórych użytkowników może być kluczowa, gdy będą wybierać nowy smartfon. Jeżeli po dwóch czy czterech latach nie zamierzamy zmieniać urządzenia, a wciąż otrzymuje ono nowe wersje systemowych aplikacji, a także nowe funkcje samego systemu, to na pewno wygląda to nieco lepiej, niż w przypadku konkurencji, gdzie otrzymanie pierwszej większej aktualizacji systemu nie jest pewne.

Generalizowanie w przypadku rynku urządzeń z Androidem nie będzie jednak sprawiedliwe, bo nie brakuje marek, które od dawna traktują tę sprawę serio, a inne wysunęły poważne deklaracje w kontekście nowych urządzeń. Samsung zapowiedział, że modele od Galaxy S10 w górę będą aktualizowane przez trzy kolejne lata, więc linia modeli S10 doczeka się Androida 12, a najnowsze smartfony S21 będą zaktualizowane do minimum Androida 14. Nie oznacza to jednak, że właściciele poprzednich modeli mają załamywać ręce, ponieważ S9 na jesieni zeszłego roku pojawiła się aktualizacja One UI do wersji 2.5, choć na zupełnie nowego Androida 11 z OneUI 3.0 nie ma co liczyć, więc wszystkie albo większość nowości, które pokazuje Google nie trafią na te smartfony.

Co jest lepsze? Czasem iOS, czasem Android