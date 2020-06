Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska:

– Dziś z dumą ogłaszam komercyjne uruchomienie sieci 5G w T-Mobile. Nie chcemy czekać na to, co przyniesie przyszłość, tylko ją tworzyć. Dlatego już teraz dajemy naszym klientom możliwość stania się częścią pierwszego etapu tej rewolucji technologicznej i przyłączenia się do 5G. Nie ograniczamy się do jednego, niewielkiego obszaru, a uruchamiamy usługę w szerokiej skali.



5G to niespotykana gama możliwości i naszym celem jest umożliwienie klientom skorzystania z nich tak, jak tego oczekują. Dzisiaj budujemy trwałą podstawę do rozwoju tej technologii, aby w kolejnych miesiącach i latach, bazując na nowych częstotliwościach, zaoferować użytkownikom pełnię możliwości technologii 5G.

























Dziś z kolei do tego grona dołączył T-Mobile, po podanych liczbach przez tego operatora można wnioskować, że będzie to największe wdrożenie 5G, które również potrwa od dziś do końca czerwca. Podobnie wykorzystają do tego pasmo 2100 MHz na 1600 nadajnikach w 46 miastach. Wymieniana jest tu przede wszystkim Warszawa i okolice, Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław, Płock, Opole, Częstochowa, Rzeszów, Bielsko-Biała, Kielce oraz Górnośląski Okręg Przemysłowy, co pozwoli objąć zasięgiem 5G aż 6 mln osób.

Więcej szczegółów na temat 5G w T-Mobile znajdziecie na dedykowanej stronie pod tym linkiem.

Źródło T-Mobile.