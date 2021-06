5 smartfonowych rekordzistów – czy warto iść w ekstremum?

W świecie Androida smartfony pojawiają się w różnych kształtach i kolorach. Pomimo tego, że większość z nich wygląda dziś do złudzenia podobnie, to jednak spośród tej masy urządzeń można wybrać takie, które postanowiły pewne aspekty swojego wyglądu doprowadzić do wręcz karykaturalnych rozmiarów. Powody były różne – niektórzy producenci szli na rekord celowo, a inni zdawali się pobijać go przypadkiem, nie widząc nic nienormalnego w swoim telefonie. Postanowiłem więc poszukać i przygotować dla was ciekawe zestawienie urządzeń, które mogą pochwalić się w ten czy inny sposób największymi wymiarami.

Największy smartfon na świecie

Jeżeli chodzi o telefony, to nie ma chyba parametru, który lepiej definiowałby wielkość urządzenia, jak przekątna ekranu. Oczywiście – jest to wartość dyskusyjna, bo phablety z okolic 2013 r. często miały dużo mniejszą wygodę użytkowania przy mniejszej przekątnej, ponieważ proporcje ekranu wynosiły u nich 16:9, a nie jak dziś 18,19 czy 20:9. Nie zmienia to jednak faktu, że na przekątną warto zwracać uwagę. Kto jest tutaj rekordzistą? Jest to ciężkie do określenia, ponieważ za smartfona można uznać chociażby tablet z wejściem na karty SIM – w końcu dzwonić można, oprogramowanie to samo etc. Pośród urządzeń, które reklamowane były jako smartfon największą przekątną ekranu, jaką udało mi się znaleźć, pochwalić się może Huawei Mate 20X i wynosi ona aż 7,2 cala. W porównaniu – rozłożony Galaxy Fold 2 w trybie tabletu ma 7,6 cala. Po sieci krążą oczywiście scamerskie ofery z Aliexpress oferujące takie modele jak Zzmop Mate 40 Pro 4G, które rzekomo mogą się pochwalić 7,3 calami, ale takich rzeczy oczywiście nie można brać poważnie.