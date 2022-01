5 powodów, dla których lepiej korzystać z kantora online

Jeżeli regularnie robisz zakupy online, podróżujesz poza granice kraju, albo po prostu starasz się odkładać fundusze w walucie innej niż polski złoty, to prawdopodobnie korzystasz z usług kantorów. Przy ich wyborze możesz zwracać uwagę na m.in.: kursy wymiany, spready, wybór walut, godziny funkcjonowania kantoru oraz czas, który poświęcisz, by zrealizować transakcję.

Przez wiele lat nie było alternatywy dla banknotów, bilonu i kantorów stacjonarnych. Wiązało się to z obiektywnymi ograniczeniami i mogło wywoływać obawy o bezpieczeństwo. Z zapasem gotówki należało w określonych godzinach stawić się w kantorze, licząc na to, że nie zabraknie w nim danej waluty. W oczy mogła rzucać się dość istotna różnica w kwotach zakupu i sprzedaży poszczególnych jednostek monetarnych. W przypadku np. 1 euro mogła ona sięgać kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu groszy, co skłaniało do bardzo dokładnego oszacowania wymienianej kwoty, by nie stracić pieniędzy przy ew. ponownej wymianie niewykorzystanej nadwyżki w obcej walucie.

Od podobnych niedogodności uwolniło nas uruchomienie serwisów wymiany walut online. W 2010 r. takie możliwości zaproponowała firma Cinkciarz.pl, przez lata znacznie poszerzając wybór dostępnych walut oraz udostępniając m.in. karty wielowalutowe, międzynarodowe przekazy pieniężne, pożyczki, transakcje na rynku forex czy własny system płatności.

Dlaczego opłaca się wymieniać pieniądze online?

1. Transakcji dokonasz wtedy, kiedy chcesz

Poprzez portal Cinkciarz.pl możesz kupić lub sprzedać walutę bez ruszania się z domu. Wystarczy tylko dostęp do internetu. Co więcej, tutaj nie obowiązują godziny otwarcia, bo wszystko działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, a kursy są aktualizowane co 30 sekund.

2. To najtańszy sposób, by kupić walutę

Nawet stosunkowo niewielkie kwoty, ale regularnie wymieniane, potrafią składać się w odległym horyzoncie czasowym w pokaźne sumy. Tym bardziej warto zwracać uwagę na kursy wymiany walut i spready. Okazuje się, że w internecie można z reguły wymienić walutę korzystniej niż w kantorze stacjonarnym. Oczywiście, w sieci także istnieje wybór. Tu jednak o wiele łatwiej i szybciej da się porównać, gdzie za euro, dolary, funty itp. zapłacimy najmniej. Cinkciarz.pl ułatwia przeliczanie przed dokonaniem transakcji, udostępniając na swojej stronie darmowy kalkulator walutowy. Wszyscy nowi użytkownicy mogą liczyć na dodatkowy bonus w postaci kodu rabatowego na pierwszą transakcję. A gdy cena okazuje się ważniejsza od terminu wymiany pieniędzy, w Cinkciarz.pl można ustawić alert i kiedy kurs spadnie do interesującego nas poziomu, otrzymamy powiadomienie.

3. Błyskawiczna obsługa i duży wybór walut

Jeżeli zarejestrujesz się jako użytkownik Cinkciarz.pl i zasilisz swój wirtualny portfel walutowy, pieniądze wymienisz natychmiast. Możesz wybierać z 28 walut z różnych części świata. Od najpopularniejszych i najczęściej wymienianych euro, dolara, franka czy funta, przez np. jednostki monetarne naszych bliższych i nieco dalszych europejskich sąsiadów: koronę czeską, rubla, forinta, koronę szwedzką, norweską, duńską czy kunę chorwacką, po dość egzotycznego randa południowoafrykańskiego, tajlandzkiego bahta czy dolara singapurskiego – to tylko niektóre waluty spośród wszystkich dostępnych w Cinkciarz.pl. Jak znaczne to ułatwienie, wystarczy wspomnieć czasy, gdy wybierając mniej popularny kierunek turystyczny, należało najpierw objechać kilka czy nawet kilkanaście, stacjonarnych kantorów, by w którymś z nich trafić na rzadziej wymienianą walutę...

4. Gwarancja bezpieczeństwa

Gdy z gotówką w dłoni wymieniamy większą kwotę pieniędzy, naturalny wydaje się strach przed napaścią i kradzieżą. W sieci naturalnie także warto przestrzegać elementarnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących np. haseł, loginów i bezpiecznych połączeń. Tu jednak, spokoju i pewności dodaje jednak fakt, że Cinkciarz.pl udostępnia usługi finansowe online już od ponad 10 lat, działając na podstawie licencji KNF. Świadcząca usługę internetowej wymiany walut Cinkciarz.pl Sp. z o.o. jest też członkiem SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Najlepszą rekomendację wystawiają firmie jej użytkownicy, dzieląc się pozytywnymi opiniami, których uzbierało się już blisko 850 tysięcy.

5. Wymieniasz, gdziekolwiek jesteś

Wymiana walut w Cinkciarz.pl jest dostępna zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i aplikacji mobilnej. Oznacza to, że pieniądze możemy wymieniać gdziekolwiek się znajdujemy, o ile tylko mamy przy sobie smartfon i dostęp do internetu. Ogromnym atutem aplikacji Cinkciarz.pl jest jej multifunkcyjność: pozwala skorzystać ze wszystkich dostępnych w portalu usług finansowych. Jak to działa w praktyce? Możecie się przekonać sami – rejestracja w serwisie i dostęp do aplikacji są całkowicie bezpłatne!

Małe post scriptum: do września 2022 roku trwa wielka loteria Cinkciarz.pl z pulą nagród 500 tys. złotych. Za transakcje wymiany USD, GBP, CHF lub EUR użytkownicy portalu zdobywają punkty, a wraz z nimi szansę na wygrania jednej z nagród pieniężnych wysokości 5, 6 lub 24 tys. złotych! Regulamin loterii znaleźć można na oficjalnej stronie promocji.

Wpis powstał przy współpracy z firmą Cinkciarz.pl