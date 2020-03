Tradycyjnie przy takich promocjach sprawdzamy je i porównujemy z ceną w sklepie, gdzie dane urządzenia możemy kupić za raty 0% wraz z ofertą bez zobowiązania za 29 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane SMS/MMS-y oraz 10 GB transferu danych – 30 GB po dwóch latach).

Huawei P smart 2019 w Orange

Zaczynamy od Huawei Huawei P smart 2019, który w Planie Mobilnym 55 (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 15 GB transferu danych, dodatkowo dla przenoszących numer do Orange jest bonus do wyboru spośród – pakiet danych 5 GB, Music Pass, pakiet cykliczny 100 minut na międzynarodowe rozmowy do Europy, USA, Kanady) na start kosztuje 0 zł i później w ratach po 19 zł miesięcznie. Razem za sam sprzęt zapłacicie więc 456 zł.

Aktualnie ten model w EURO RTV AGD do kupienia jest w 24 ratach 0% po 34,95 zł, co daje łącznie 699 zł, czyli w Orange prawie 250 zł taniej, ale…

Huawei P smart 2019 w Orange Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plan Mobilny 55 55,00 zł 0,00 zł 19,00 zł 24 50,00 zł 1 826,00 zł Raty 0% w sklepie + abonament bez zobowiązania 29,00 zł 0,00 zł 34,95 zł 20 0,00 zł 1 395,00 zł Różnica -431,00 zł

…razem z abonamentem mamy 431 zł różnicy na korzyść opcji sklepowej wraz z ofertą bez zobowiązania.

Samsung Galaxy A10 w Orange

Samsung Galaxy A10 dostępny jest w Planie Mobilnym 45 (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 7 GB transferu danych, dodatkowo dla przenoszących numer do Orange jest bonus do wyboru spośród – pakiet danych 5 GB, Music Pass, pakiet cykliczny 100 minut na międzynarodowe rozmowy do Europy, USA, Kanady). Na start kosztuje 0 zł i później w ratach po 25,01 zł. Razem za sam sprzęt – 600,24‬ zł.

W sklepie kupicie w 30 ratach 0% po 23,30 zł, co daje na koniec 699 zł – prawie 100 zł drożej niż w Orange.

Samsung Galaxy A10 w Orange Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plan Mobilny 45 45,00 zł 0,00 zł 25,01 zł 24 50,00 zł 1 730,24 zł Raty 0% w sklepie + abonament bez zobowiązania 29,00 zł 0,00 zł 23,30 zł 30 0,00 zł 1 395,00 zł Różnica -335,24 zł

Jednak łączny dwuletni koszt w Orange wychodzi drożej o ponad 335 zł.

Samsung Galaxy A40 w Orange

Za Samsunga Galaxy A40 w Planie Mobilnym 55 również na start zapłacicie 0 zł, a w ratach po 27,99 zł, co daje za sam sprzęt 671,76 zł.

Natomiast w sklepie kupicie go aktualnie w 30 ratach po 33,30 zł, razem – 999 zł, po obniżce z 1149 zł. W Orange sam sprzęt wychodzi 327,24‬ zł taniej.

Samsung Galaxy A40 w Orange Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plan Mobilny 55 55,00 zł 0,00 zł 27,99 zł 24 50,00 zł 2 041,76 zł Raty 0% w sklepie + abonament bez zobowiązania 29,00 zł 0,00 zł 33,30 zł 30 0,00 zł 1 695,00 zł Różnica -346,76 zł

Tradycyjnie proporcje odwracają się po doliczeniu kosztów abonamentu.

Huawei Y6s w Orange

Ostatnia z pozycji w wiosennej promocji Orange dla przenoszących numer to smartfon Huawei Y6s za 0 zł na start i 24 raty po 22 zł w Planie Mobilnym 45. Łączny koszt za sam sprzęt po 2 latach wyniesie tu 528 zł.

Czyli niewiele taniej niż aktualnie w sklepie, gdzie kupicie go w 10 ratach po 54,90 zł, razem – 549 zł.

Huawei Y6s w Orange Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Plan Mobilny 45 45,00 zł 0,00 zł 22,00 zł 24 50,00 zł 1 658,00 zł Raty 0% w sklepie + abonament bez zobowiązania 29,00 zł 0,00 zł 54,90 zł 10 0,00 zł 1 245,00 zł Różnica -413,00 zł

Więc i tu różnica z opcją sklepową i abonamentem bez zobowiązania będzie spora, bo wyniesie 413 zł.

