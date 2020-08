4 najgłupsze wpadki profesjonalnych graczy z cheatami

Dawało mu to niesamowitą przewagę, ale równocześnie wywieszał transparent „hej patrzcie! Mam makro!”. A wystarczyło dać niewielkie opóźnienie i nikt by się nie zorientował. Mówiłem, że głupota!

Jarvis tylko eksperymentuje: Fortnite

Niektórzy nie rozumieją konsekwencji swoich działań i to będzie doskonały tego przykład. Niestety dzisiejsi „twórcy” treści zapominają, że istnieję warunki na jakich można korzystać z produktu. Nie trzeba czytać całej licencji, aby wiedzieć, że korzystanie z dodatkowego oprogramowania łamie jej warunki i można narazić się na karę.

Dlaczego o tym mówię? Bo Jarvis, znany gracz Fortnite pewnie żałuje, że nikt mu tego nie powiedział wcześniej. To świetny gracz, który często był oskarżany o wykorzystywanie aim-bota czyli oprogramowania, które pomaga w celowaniu do swoich przeciwników. W swojej arogancji uznał, że będzie śmiesznie jak faktycznie z niego skorzysta i jeszcze zrobi to na antenie. Jak pomyślał, tak zrobił.

Efekt? Permanentny ban od Epic Games. Chyba tylko on był zdziwiony faktem, że jak się pochwali tym na YouTube to zostanie za to ukarany. Potem oczywiście nagrał filmik, w którym przepraszam zalany łzami.

KidX i niefortunny stream: Overwatch

KidX był dobrze rokującym streamerem, który dzielił się ze swoją społecznością filmami z najróżniejszych gier. Problem pojawił się kiedy odpalił Overwatch. Szło mu absolutnie fenomenalnie, był niemal nie do ruszenia. No właśnie, osoby oglądające szybko zorientowały się, że coś jest nie tak.

Efekt? Blizzard przyłapał go dzięki streamowi na żywo i dostał bana w trakcie jak wszystko szło do sieci. Ojoj…co za pech.