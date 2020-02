Ponad 30 filmów zniknie z Netfliksa, macie czas do końca lutego

Dość regularnie musimy godzić się ze zniknięciem wielu tytułów z oferty, które mieliśmy na liście do obejrzenia, ale wielokrotnie zdarza się, że właśnie w takich sytuacjach dowiaduję się o dostępności danego filmu w katalogu. W natłoku premier i mnogości serwisów VOD bardzo łatwo dziś przeoczyć niektóre tytuły i coraz częściej takie okoliczności sprawiają, że zabieram się za oglądanie filmów na mojej kupce wstydu (na którą tak raczej nie mówię, ale wiem, że to powszechne określenie).

Polecamy: Produkcja drugiego sezonu Wiedźmina ruszyła już oficjalnie. Wiemy kto dołączy do obsady

Dwie części „Facetów w czerni” w 4K na Netflix

Spoglądając na sporządzoną przez Upflix.pl listę 36 tytułów, które można zobaczyć na Netflix do końca lutego (niektóre być może nieco dłużej, gdyż wygasające umowy są często przedłużane, ale nie jest to regułą), z łatwością spisałem sobie ponad 10 filmów do obejrzenia. W pierwszej kolejności polecę „Facetów w czerni”, którzy na Netflix dostępni są w rozdzielczości 4K, więc to dobra okazja żeby nadrobić/powtórzyć klasyka w odpowiedniej jakości. Dobrą wiadomością jest to, że w ofercie są dwie części, a złą, że obydwie znikną z końcem tego miesiąca z oferty.

36 filmów znika z końcem lutego z Netfliksa – co obejrzeć?

Co jeszcze warto zobaczyć? Zdecydowanie zalecam seans „Jackie” z Natalie Portman w roli głównej, która wciela się w żonę 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Film ukazuje sytuację, w jakiej znalazła się po zabójstwie Johna F. Kennedy’ego, ale nie tylko, bo można też zobaczyć wiele odtworzonych na podstawie archiwalnych nagrań scen, na przykład wizytę telewizji ABC w Białym Domu zaraz po przeprowadzce. Jeśli o klasykach mowa, to nie mógłbym nie wspomnieć o „Karate Kid” z 1984 roku z Ralphem Macchio i Patem Moritą. Ten pierwszy wystąpił też w serialu „Cobra Kai” będącym sequelem dla serii filmów, którego akcja rozgrywa się ponad 30 lat później.

„Siedem dusz”, „Raport mniejszości” (2002), „Egzorcyzmy Emily Rose” czy „Polowanie na Czerwony Październik” to także warte uwagi produkcje, które mogą uprzyjemnić Wam popołudnie czy wieczór w ostatnim tygodniu lutego. Dla młodszych widzów zasugerować mogę animacje „Na fali” z przemiłym pingwinem surferem Cody’m oraz „Seria niefortunnych zdarzeń” z Jimem Carry’em.

Czytaj też: Powstaną nowe sezony „Domu z papieru”? Plany na 5. i 6. serie

Te filmy obejrzysz na Netflix do końca lutego: