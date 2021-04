300 PLN za dobry komputer? Powodzenia.

Nauka zdalna to temat, który rozpala do czerwoności fora i grupy dyskusyjne, na których swoimi doświadczeniami dzielą się rodzice dzieci w wieku szkolnym. To nie tylko problemy techniczne związane z aplikacją MS Teams czy Google Meet, to także problemy organizacyjne czy wreszcie sprzętowe, które dotykają tysiące dzieciaków. Niestety przez ostatnie 12 miesięcy przykładów na tzw. wykluczenie cyfrowe tylko przybywa, choć placówki oświatowe starają się aby zapewnić wszystkim uczniom równy dostęp do wiedzy. I w takich okolicznościach przychodzi Pan Petru i w wywiadzie dla portalu Gazeta.pl, w którym pastwi się nad programem 500+ stwierdza, że za 300 PLN można kupić dobry komputer do nauki.

Obawiam się, że nie przemyślał za dobrze swoich słów, albo dawno nie zaglądał na znany portal aukcyjny, bo jak ja sprawdzałem dzisiaj, to za 300 PLN można kupić komputer, na którym uda się może w miarę komfortowo uruchomić sapera. Uruchomienie aplikacji MS Teams graniczy z cudem, nie mówiąc już o uczestnictwie w lekcji z 20 innymi osobami. Nawet jeśli ograniczymy się do samej „skrzynki” to najlepsze co można znaleźć to procesor Core i3 sprzed 10 lat, 4 GB pamięci RAM i dysk HDD o pojemności 250-500 GB. Owszem, ruszy na tym Windows 10, a teoretycznie nawet MS Teams, ale do komfortowej pracy to nieco za mało.