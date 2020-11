3 powody dla których kupiłem Xbox Series X, a nie PlayStation 5

1. Ta jedna gra, która dla mnie robi różnicę

Nie uważam by którakolwiek z konsol na start oferowała coś super. PlayStation ma Milesa Moralesa, który — wierzę — będzie doskonałą rozrywką, tak samo jak Spider-Man z PS4, ale tam również będzie dostępny. Xboks ma… port Gears Tactics (wcześniej dostępne na PC) i kilka udoskonalonych tytułów ze swojego portfolio. Poza tym do biblioteki dojdzie moja ukochana gra zeszłej generacji w odświeżonej wersji: Tetris Effect. Ale tak naprawdę szali nie przeważyła żadna z tych produkcji. Decyzję o tym że kupuję konsolę na premierę — i że będzie to Xbox Series X — podjąłem po ogłoszeniu że najbardziej wyczekiwana przeze mnie gra, Yakuza: Like a Dragon, w „next-genowej” odsłonie wyjdzie na Xboksa w listopadzie, a na PlayStation 5 dopiero w marcu przyszłego roku. Teraz mógłbym co najwyżej cieszyć się wersją z PS4 uruchomioną na PlayStation 5. Zawsze coś, ale jako że miałem przywilej wyboru, zadecydowałem tak, a nie inaczej.

Zaznaczę też od razu, że nie mam gamingowego PC który tworzyłby idealny duet z biblioteką gier na wyłączność PlayStation. To także zmienia moją optykę. No inna rzecz to taka, że gry na wyłączność PS5 które mnie zainteresują (mam tu na myśli japońskie rozmaitości) dotrą tam pewnie najwcześniej za kilka lat, God of War w nowym wcieleniu nie interesuje mnie w ogóle, a Ratchet i Clank… no dobra, to mocny argument, ale póki co wciąż go nie ma.

2. Nadal nie podoba mi się, że Sony traktuje nas jak klientów drugiej kategorii. Wolę GamePass od braku dostępu do PlayStation Now

PlayStation Plus Collection to świetny pakiet gier z przemijającej właśnie generacji — problem polega jednak na tym, że wszystko co mnie z niego interesowało już dawno ograłem. I nie planuję powrotów. Sony (to żaden prztyczek w kierunku polskiego oddziału, zakładam że nie mają na to absolutnie żadnego wpływu) ma świetną usługę która stale się rozwija. Chodzi o PlayStation Now: niegdyś oferujące wyłącznie gry ze starych konsol uruchamiane w formie streamingowej, ale od kilku lat pozwalające także pobierać na dysk i granie „z konsoli” w tytuły z PS4. Tamtejsza biblioteka to setki gier dostępnych za 10 dolarów miesięcznie (60 dolarów rocznie). Ale niestety, wszystkie mają wspólny mianownik: nie są dostępne dla polskich użytkowników konsoli Sony, bo usługa lokalnie jest niedostępna.

…tymczasem Game Pass jest, często można go nabyć w promocji i pozwala poszerzać horyzonty. Kilkukrotnie dzięki niemu sięgnąłem już po gry, których bym w życiu nie kupił: ale za darmo chętnie spróbowałem. I okazało się, że było warto. To także mocny argument zwłaszcza na czas rozpędu nowej generacji — bo nim biblioteki gier jednej i drugiej platformy się zasilą chwila jeszcze minie. Póki co, nie oszukujmy się, pozostanie nam głównie zagrywanie się w ulepszone-wersje-tytułów-z-poprzednich-konsol.

3. Szybkie przełączanie się między uruchomionymi grami

Jest duża szansa że gdy wyłączę grę, już nigdy do niej nie wrócę. Wyjęta z czytnika konsoli płyta na 99% już tam ponownie nie zawita, a usuniętej z dysku gry nie będę ściągał ponownie. Wynika to z tego, że najczęściej gram po prostu w jedną „dużą” grę, a jej uruchamianie w obecnej (i poprzedniej) generacji trwało długo, później kolejny zestaw ekranów ładowania by wczytać zapis gry… ugh. Cierpiał na tym wspomniany wyżej Tetris Effect (i wiele innych typowo arcade’owych tytułów, które lubię odpalać z doskoku), bo najzwyczajniej w świecie szkoda mi było czasu na wyłączanie gier i klocki układałem w moim ukochanym Tetris DS, który mam zawsze pod ręką. Na nowych Xboksach to już nie będzie problemem, gdyż można mieć uruchomionych kilka gier jednocześnie i przełączać się nimi jednym kliknięciem. Sony takiej opcji, przynajmniej na ten moment, nie oferuje. I to dla mnie też był bardzo mocny argument „na tak”.