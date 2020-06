3 miesiące nauki zdalnej okiem prowadzącego. Powiem wam co mnie najbardziej w tym systemie boli

To czego mi brakuje to wypracowany MINIMALNY standard. Nie zrozumcie mnie źle, w przypadku tego typu placówek jestem daleki od pomysłów na zrównanie wszystkiego i standaryzowanie co popadnie. Wiele szkół wyższych to prawdziwe miejsca nauki i innowacji i nie wolno nam wkładać ich do pudełka. Uważam jednak, że w Polsce władze najważniejszych uczelni powinny wypracować minimalny standard którego studenci mogliby, a wręcz powinni oczekiwać jeśli chodzi o możliwości edukacji zdalnej. Jeśli władze uczelni chcą zainwestować i dać więcej to fantastycznie! Jednak jakieś minimum powinno być zagwarantowane, a tego na naszych uczelniach zdecydowanie brakuje.

Procesy

Powiedzmy sobie szczerze. Szkoła to proces. Każdy student przechodzi przez konkretny proces nauczania. Semestr wymaga od kadry wykonania konkretnej sekwencji działań. Podejście do obrony pracy dyplomowej to bardzo złożony i mozolny szereg czynności, które należy wykonać w odpowiedniej kolejności. Szkoła to proces.

Problem w tym, że w 2020 roku na wielu uczelniach króluje papier. Chcesz wpisać oceny studentów online? Proszę bardzo, ale wpadnij potem do dziekanatu podpisać się na protokole. Student chce złożyć wniosek? Śmiało, wyślij go przez specjalny formularz, ale potrzebny jest podpis opiekuna naukowego. Przykładów można mnożyć, zapewne każda uczelnia może się pochwalić swoim gniotkiem.

Szczerze podziwiam te szkoły, które były w stanie się szybko dostosować, zmodyfikować swoje procesy, a wszystko to dla dobra i wygody studentów. Naprawdę, pracując w takim miejscu wierzy się w to, że Ci ludzie są przyszłością i serce rośnie kiedy można obserwować jak władze placówki wychodzą im naprzeciw, aby w tak trudnym czasie ułatwić im chociaż niektóre elementy codzienności.

Problemy jakie trawią naszą edukację to realnie zbiór naczyń połączonych. Jeśli nie zajmiemy się wyzwaniami z infrastrukturą, ciężko mówić o solidnej informatyzacji procesów wewnętrznych, która jest absolutnie niezbędna.

Egzaminy

Te realnie są dopiero przed nami, ale na polskich uczelniach od kilku tygodni trwa dyskusja na temat tego jak w sposób zdalny przeprowadzić egzaminy. Wielu prowadzących swoje przedmioty od lat ma wypracowany konkretny sposób egzaminowania, który nie zawsze da się zaadaptować do warunków zdalnych. Czy go zmieniać diametralnie na jeden semestr? Czy może myśleć przyszłościowo i dostosować go na stałe do formy zdalnej?

Ponownie w oczy bije brak chociażby minimalnej standaryzacji, która pozwoliłaby wyjąć odpowiedź na te elementarne pytania z rękawa. Przecież nie możemy przerzucić studentów na egzamin ustny. W tym semestrze mam pod opieką ponad 120 osób, a czas przeznaczony na egzamin to 90 minut. Daje to mniej niż minutę na głowę. Ciężko w tym czasie zdzwonić się, zadać sensowne pytanie i jescze dać czas na udzielenie poprawnej odpowiedzi. Pozostaje więc forma pisemna/testowa.

Tak dochodzimy do największego wyzwania każdego egzaminatora…ściąganie. Powiem Wam, że nie mam ani grama żalu o to, że studenci ściągają. Sam przecież to robiłem. Czasami z sukcesami, a czasami tak nieudolnie, że aż się tego wstydzę. Obecnie zawsze mnie bawi kiedy kontaktuję się ze studentem za pomocą MS Teams, a w odpowiedzi dostaję „przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać bo piszę kolokwium”. Rozczula mnie fakt, że w trakcie pisania sprawdzianu student ma czas i sposobność grzecznie mnie poinformować o tym fakcie. Zawsze wywołuje to u mnie szczery uśmiech :)