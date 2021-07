COVID-19 odbija się na wszystkich gałęziach gospodarki. Negatywny wpływ pandemii odczuliśmy chyba wszyscy. Są jednak tacy, którym wirus nie jest straszny — wręcz przeciwnie. O Apple można powiedzieć wiele. Choć firma w ostatnich latach nie zaskakuje i ciężko nazywać ją obecnie liderem innowacyjności, tak nadal przyciąga uwagę wielu. Kolejne premiery sprzętów przyciągają oczy całego świata, a do sklepów po nowe iPhone’y wciąż ustawiają się długie kolejki. Finansowo Apple radzi sobie jeszcze lepiej.

Zobacz też: Gogle VR od Apple w przyszłym roku. Do sklepów powrócą też… iPody

Wartość akcji firmy z Cupertino akcje Apple na wczorajszej sesji amerykańskiej giełdy Nasdaq niemal dosięgnęła kwoty 150 dolarów (149,57), co ma być najwyższym wynikiem w 45-letniej historii Apple. Pod koniec ubiegłego roku, gdy pisaliśmy, że Apple jest warte więcej niż kiedykolwiek wcześniej, akcje sprzedawane były po 138,78 dolarów — a to już wtedy stanowiło dla Apple historyczną sumę. I nic nie wskazuje, by trendy miały się odwrócić. A to chyba powinno uciąć wszystkie spekulacje i życzenia „końca Apple”.

Apple na giełdzie bije kolejne rekordy w swojej 45-letniej historii działalności

Kwoty kapitalizacji Apple są dla zwykłego śmiertelnika porażające — i dość trudne w przeliczeniu. Tym bardziej jeśli zaczynamy mówić o rzędach wielkości 109, gdzie nasz miliard dla Amerykanów jest bilionem, a amerykański trylion jest w Polsce bilionem. I to właśnie 2,5 biliona dolarów amerykańskich (tam 2,5 tryliona) kapitalizacji Apple jest rekordowy. Żadnej innej firmie nie udało się dosięgnąć tego pułapu. Tylko jeden z bezpośrednich konkurentów Apple może pochwalić się kapitalizacją na poziomie przekraczającym 2 biliony dolarów. Mowa tu o Microsofcie, który osiągnął 2,11 biliona dolarów. Nieco gorzej (jeśli w ogóle można tak mówić w przypadku tak dużych sum) wypada Amazon (1,83 biliona dolarów) i Google (1,73 biliona dolarów). Dla porównania — kapitalizacja Facebooka to „zaledwie” 970 miliardów dolarów.

Gigantyczna kapitalizacja Apple. Firmie daleko do „skończenia”

Jak informuje serwis Macworld, zeszłoroczne przewidywania analityków wskazywały, że Apple przekroczy barierę dwóch bilionów dolarów kapitalizacji w 4 lata. Firmie udało się to osiągnąć w zaledwie 13 miesięcy — z czego większość to miesiące pandemiczne, które dla jednych firm okazały się bardzo bolesne, dla niektórych wręcz przeciwnie.