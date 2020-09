Pamiętacie, jak kilka dni temu pisałem o tym, że Xbox Series X może kosztować niecałe 2300 złotych?

Firma Pringles zaczęła rozsyłać do południowoafrykańskich influencerów paczki promocyjne związane ze współpracą z Xboksem. Będą oni przeprowadzać konkursy, w których nagroda to Xbox Series X oraz dostęp do abonamentu Game Pass. 46 konsol o łącznej wartości 37000 dolarów pozwoliło serwisowi Critical Hit pobawić się w obliczenia i na tej podstawie określić amerykańską cenę Xbox Series X. 599 dolarów, co w prostym przeliczeniu daje u nas około 2250 złotych.