22 nowe gry trafią do Xbox Game Pass. Wśród nich S.T.A.L.K.E.R. 2

id@Xbox Indie Showcase to wydarzenie, które powstało we współpracy Microsoft z Twitchem. Zapomnijcie jednak o pokazach największych, kasowych gier AAA, na to jeszcze przyjdzie czas. Indie Showcase, jak wskazuje nazwa, to prezentacja mniejszych produkcji, tak zwanych „indyków”. Patrząc jednak jak wiele ciekawych pomysłów, a w konsekwencji gier pojawia się w tym segmencie, dziś już nie można przechodzić obok nich obojętnie. Zerknijcie choćby na Steam i zobaczcie jak ogromną popularnością cieszą się ostatnio Valheim albo Loop Hero. Dobra gra nie oznacza wcale grubych milionów włożonych w produkcję i promocję oraz kilkusetosobowego zespołu.

Rozumiem jednak, że nie każdy chce wydawać pieniądze na mniejsze produkcje. Najwyraźniej wie o tym również Microsoft, który postanowił, że aż 22 z około 60 pokazanych na wydarzeniu gier wrzucić od razu do Xbox Game Pass. Oznacza to, że ich światowe premiery będą mieć miejsce właśnie w abonamentowej usłudze skierowanej do posiadaczy konsol Xbox oraz komputerów PC z Windowsem 10. Nie każdy oczywiście zgodzi się z tym, że „indyki” to aż tak ekscytująca sprawa, ale nowości, w które można pograć na premierę w ramach opłacanego abonamentu to świetna sprawa. Szczególnie, że są wśród nich takie produkcje, jak S.T.A.L.K.E.R. 2 czy Hello Neighbour 2. Na poniższej liście znajdziecie też gry, które wcześniej zapowiedziano w Game Passie.

Art of the Rally (Xbox Series X|S, Xbox One, chmura) Astria Ascending (Xbox Series X|S, Xbox One, chmura) Backbone (Xbox Series X|S, Xbox One, chmura) Boyfriend Dungeon (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) Craftopia (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) Dead Static Drive (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) Edge of Eternity (Xbox Series X|S, Xbox One, chmura) Hello Neighbor 2 (Xbox Series X|S, Xbox One, chmura) Library of Ruina (Xbox Series X|S, Xbox One, chmura) Little Witch in the Woods (Xbox Series X|S, Xbox One, chmura) Moonglow Bay Recompile (Xbox Series X|S, Xbox One, chmura, PC) Narita Boy (Xbox Series X|S, Xbox One, chmura) Nobody Saves the World (Xbox Series X|S, Xbox One, chmura) Omno (Xbox Series X|S, Xbox One, chmura) Recompile (Xbox Series X|S, Xbox One, chmura, PC) Sable (Xbox Series X|S, Xbox One, & PC) She Dreams Elsewhere (Xbox Series X|S, Xbox One, & PC) S.T.A.L.K.E.R. 2 (Xbox Series X|S, PC) The Ascent (Xbox Series X|S Optimized, Xbox One, chmura, PC) Undungeon (Xbox Series X|S, Xbox One, chmura, PC) Way to the Woods (Xbox Series X|S, Xbox One, chmura) Wild at Heart (Xbox Series X|S, Xbox One)

źródło: 1, 2