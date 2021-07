21% osób biorących udział w spotkaniu online w ostatnim miesiącu miało na sobie piżamę

Minione półtora roku zmieniło diametralnie komunikację w firmach nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Wiele firm zmuszone zostało do przejścia pracy na tryb zdalny, a to pociągnęło za sobą ogromny wzrost popularności różnych platform do spotkań online.

Czy takie spotkania online powinny być traktowane przez ich uczestników tak samo, jak spotkania biznesowe na żywo w firmach? Osobiście wydaje mi się, że tak. Nie tylko z punktu widzenia dobrego wychowania czy szacunku do partnerów w takich rozmowach online, ale i z praktycznego punktu widzenia, związanego z efektywnością w pracy zdalnej.

Sam przeszedłem na tryb pracy zdalnej już kilka lat temu, więc nie miałem większych problemów z wdrożeniem się we wzmożoną komunikację wideo w naszej redakcji. Problemy za to były na samym początku pracy zdalnej, do której przyzwyczaiłem się jakieś trzy miesiące. W tym czasie wypracowałem sobie model i zasady, które pozwalały mi na sprawną i efektywną pracę porównywalną z pracą fizycznie w redakcji. Wśród tych zasad było przede wszystkim wstawanie o podobnej porze i szykowanie się do pracy, tak jak bym wychodził do redakcji. A więc, żadnych szlafroków, piżam i innych luźnych form ubioru, a już w szczególności nie rozpoczynanie pracy, będąc jeszcze w łóżku z laptopem na nogach.