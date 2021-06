Jak szybko 200 W ładownie zużywa baterię? Szybko. Ale nie tak jak myślicie

Jeżeli używamy jakiegoś smartfona przez długi czas, naturalnym jest, że z czasem bateria w nim przestanie trzymać tak długo, jak na początku. Na żywotność ogniwa może wpływać kilka kwestii – to, jak przebiega u nas proces ładowania (czy np. zostawiamy podłączone urządzenie na całą noc), czy doprowadzamy do pełnego rozładowania ogniwa i z jakiego sposobu ładowania korzystamy. Dla przykładu – ładowanie bezprzewodowe doprowadza do dużo szybszej degradacji ogniwa niż przewodowe, co nie oznacza, że przewodowe również się do tego nie przyczynia. Przyczynia się, ale w dużo mniejszym stopniu. No, chyba że zwiększymy moc ładowania do poziomu absurdu. Dajmy na to… 200 W. Tak, jak zrobiło to Xiaomi.

Jak szybko spadnie nam pojemność baterii przy 200 W ładowaniu?

Jeszcze nie tak dawno 65 W było niespotykaną na rynku mocą ładowania. Potem 125. Teraz już 200 W nie robi na nikim wrażenia i jestem przekonany, że za chwilę w tej wojnie na cyferki ktoś rzuci jeszcze wyższą wartość, bo czemu nie. 200 W jest w stanie naładować nasz smartfon w 8 minut, ale zaraz ktoś rzuci, że to też za dużo i 4 minuty to jest to, czego naprawdę potrzebują użytkownicy. Powstaje jednak pytanie – co na to bateria? Zachwycona oczywiście nie jest, ponieważ (według danych Xiaomi) 200 W ładowanie po 800 cyklach ładowania i rozładowywania sprawi, że nominalna pojemność ogniwa spadnie o około 20 proc. Oznacza to, że po 800 cyklach bateria o nominalnej pojemności 5000 mAh będzie miała około 4000 mAh.