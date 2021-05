2 na 100 osób otwierają smartfonem butelki a seniorzy korzystają z bankowości mobilnej w równym stopniu co młodzi

Aż 79% osób deklarujących uprawianie sportu w stopniu zaawansowanym dzieli się swoimi wynikami w sieciach społecznościowych, amatorzy robią to zdecydowanie rzadziej (21%). Kobiety dzielą się swoimi osiągnięciami rzadziej niż mężczyźni i różnica jest bardzo duża – odpowiednio 12% i 32%. Nigdy nie uważałem siebie za zaawansowanego sportowca, ale jeśli chodzi o social media, bliżej mi raczej do tych 79%. Jeśli ktoś zapyta dlaczego to robię, nie mam prostej odpowiedzi. Lubię, uważam, że to ważny element mojego życia, a na pewno mniej infantylny niż wrzucenie zdjęcia posiłku z restauracji. Kilkoro znajomych napisało mi, że takie publikacje z mojej strony zmotywowały ich do ruchu i chcą mi za to podziękować – uważam więc, że było warto i cieszę się, że pomogłem komuś pokonać wewnętrznego lenia.

Jedynie 7% użytkowników smartfonów korzysta z aplikacji dietetycznych i mówiąc szczerze, jestem tym nieco zaskoczony. Sam regularnie uruchamiam elektroniczny dziennik posiłków i uważam, że to świetny sposób aby „trzymać kalorie”, co jest kluczowe jeśli chcemy na przykład schudnąć czy zachować aktualną wagę. Programy są tak proste w obsłudze, że w przypadku wielu kupowanych produktów wystarczy zeskanować kod kreskowy by wprowadzić do aplikacji kalorykę produktu, a później pilnować żeby nie przekroczyć limitu kalorii na dany dzień. Kilka lat temu pozbyłem się naprawdę wielu kilogramów i w dużej mierze dzięki takiemu programowi trzymam cały odpowiednią wagę. Moim zdaniem, jeśli są dostępne proste narzędzia do konkretnych rzeczy, warto z nich korzystać.

Smartfon to też fajne narzędzie do biernego uprawiania sportu, czyli po prostu oglądania transmisji sportowych. Chyba jeszcze wciąż najczęściej wykorzystujemy do tego telewizję, bo smartfon jako ekran do takiego seansu deklaruje jedynie 23% respondentów, 65% jeśli weźmiemy pod uwagę profesjonalnych sportowców. Nie wiem skąd biorą się takie różnice, ale to ciekawa i niespodziewana informacja. Najczęściej na smartfonie oglądamy mecze piłki nożnej, to aż ponad połowa transmisji. Co czwarta to skoki narciarskie i siatkówka. Kolejne są sporty walki i tenis. Badani, którzy wykorzystują do tego smartfona, deklarują seanse jedynie 2-3 razy w miesiącu, codziennie zmagania sportowców śledzi tylko 5% Polaków.

Jak sami widzicie, jest wiele sposobów na wykorzystanie smartfona. 1 osoba na 100, niezależnie od płci, wyładowuje też na nim swoją złość, a czego pewnie cieszą się serwisy naprawiające urządzenia. Z tego wszystkiego sam zacząłem się zastanawiać do czego najczęściej używam smartfona i wychodzi mi na to, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Komunikatory, rozmowy telefoniczne i social media (cały czas usprawiedliwiam się, że to część mojej pracy). Smartfon to w tej chwili moje podstawowe urządzenie do słuchania muzyki, lubię na nim obejrzeć krótki film na YouTube, do serwisów streamingowych wybieram przede wszystkim telewizor – no chyba, że jestem poza domem. Nie korzystam już normalnej nawigacji samochodowej, zastąpił mi ją smartfon. Mam go też zawsze w kieszeni kiedy biegam lub jeżdżę na rowerze. Często wykorzystuję aparat fotograficzny, regularnie wpisuję dane do aplikacji z dziennikiem posiłków. Jestem częścią pokolenia, która wychowała się bez smartfona i telefonu komórkowego, który służył jedynie do dzwonienia i wysyłania SMS-ów. Mimo to bardzo trudno wyobrazić mi sobie codzienność bez tego urządzenia, więc kompletnie się nie dziwię, że jest wśród Polaków tak bardzo popularne. Zawsze warto jednak pamiętać, że poza szklanym ekranem też jest świat i należy mu poświęcić odpowiednio dużo czasu, a ze smartfona korzystać tak, by było to urządzenie ułatwiające, a nie zastępujące życie.

Tekst powstał we współpracy z Xiaomi